Hình ảnh thực tế sau giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 tại Đầm Hồng

Gỡ "điểm nghẽn" cho phương tiện đa dụng - xe bán tải Từ ngày 1/7, xe bán tải thuộc diện điều chỉnh sẽ được lưu thông như ô tô con trong quá trình tổ chức giao thông.

Từ "phòng thi mở cửa" đến những thủ đoạn ngày càng tinh vi Nếu như hai thập niên trước, gian lận thi cử chủ yếu diễn ra bằng cách "mở cửa phòng thi", chép bài tập thể hay tuồn đáp án từ bên ngoài thì nay đã khác.

Chính phủ yêu cầu làm rõ vụ gian lận thi cử ở Tuyên Quang Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc vào cuộc xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Góc nhìn Bản pháp lý vụ Nguyễn Thành Nam bị khởi tố Cơ quan công an khởi tố Nguyễn Thành Nam về hành vi chống phá nhà nước qua sách 'Chuyện với Thanh' và các video vi phạm pháp luật.

Bí quyết chọn ngành học phù hợp để thành công trong tương lai PGS.TS Đào Thanh Bình khuyên thí sinh nên ưu tiên chọn đúng ngành phù hợp thay vì chạy theo điểm chuẩn hay danh tiếng của trường.

Nổ lớn ở thủ đô Damascus giữa chuyến thăm Syria của Tổng thống Macron Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm đất nước này.

Lạng Sơn bắt 2 phó chủ tịch xã tham ô tiền công đức Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá chuyên án, bắt 2 Phó Chủ tịch xã kiêm Trưởng Ban Quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức.

Ít nhất 20 người thiệt mạng vì lốc xoáy, lũ lụt ở Trung Quốc Lũ lụt, giông lốc và sạt lở đất tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 330 người khác bị thương.