Hình ảnh thực tế sau giải phóng mặt bằng tuyến Vành đai 2,5 tại Đầm Hồng

Từ ngày 1/7, xe bán tải thuộc diện điều chỉnh sẽ được lưu thông như ô tô con trong quá trình tổ chức giao thông.
Nếu như hai thập niên trước, gian lận thi cử chủ yếu diễn ra bằng cách "mở cửa phòng thi", chép bài tập thể hay tuồn đáp án từ bên ngoài thì nay đã khác.
Nghị định 241/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, "điểm nghẽn" về xe điện du lịch đã được Chính phủ tháo gỡ theo hướng linh hoạt hơn.
Phó Thủ tướng yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc vào cuộc xử lý vụ việc liên quan đến kết quả bài thi tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Cơ quan công an khởi tố Nguyễn Thành Nam về hành vi chống phá nhà nước qua sách 'Chuyện với Thanh' và các video vi phạm pháp luật.
PGS.TS Đào Thanh Bình khuyên thí sinh nên ưu tiên chọn đúng ngành phù hợp thay vì chạy theo điểm chuẩn hay danh tiếng của trường.
Vụ nổ lớn xảy ra tại thủ đô Damascus, Syria, giữa lúc Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang có chuyến thăm đất nước này.
Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá chuyên án, bắt 2 Phó Chủ tịch xã kiêm Trưởng Ban Quản lý di tích đền Công đồng Bắc Lệ tham ô gần 7 tỷ đồng tiền công đức.
Lũ lụt, giông lốc và sạt lở đất tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng và hơn 330 người khác bị thương.
Các cuộc đụng độ đã nổ ra bên trong một nhà tù ở ngoại ô thủ đô Colombo của Sri Lanka, khiến ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.