Khoa học & Đời sống

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[VIDEO] Hà Nội đề xuất xây dựng vành đai 5 rộng 120 m, cao tốc 8 làn xe

Minh Quân - Hà Anh

Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy hoạch vành đai 5, mở rộng thành cao tốc 8 làn xe, nhằm nâng cao hạ tầng giao thông thủ đô.

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