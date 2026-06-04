Người đàn ông ở Nghệ An tử vong sau 5 tháng bị chó cắn

Ngày 4/6, thông tin từ Trung tâm Y tế Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Bạch Hà rà soát các trường hợp liên quan, đánh giá nguy cơ phơi nhiễm và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh dại sau khi ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là ông N.V.V (SN 1957, trú xóm Trù Sơn 7, xã Bạch Hà). Khoảng 5 tháng trước, ông V. bị chó nhà cắn, nhưng ông không đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại theo khuyến cáo.

Khoảng 5 ngày sau khi cắn chủ, con chó đã chết. Tuy nhiên, thay vì đi tiêm phòng, ông V. tự mua thuốc Nam từ một thầy lang ở xã Văn Kiều về sắc uống.

Trung tâm Y tế Đô Lương phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm.

Gần 5 tháng sau, ông V. xuất hiện các biểu hiện nghi mắc bệnh dại như nôn, sợ nước, kích thích và được người thân đưa đi cấp cứu.

Trong quá trình điều trị, gia đình xin chuyển bệnh nhân lên tuyến trên để tiếp tục theo dõi, điều trị. Tuy nhiên, ông V. đã tử vong vào sáng 3/6.

Nhận được thông tin, Trung tâm Y tế Đô Lương đã cử cán bộ phối hợp với chính quyền địa phương rà soát những người có nguy cơ phơi nhiễm, đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại.

Ngành y tế khuyến cáo, khi bị chó, mèo cắn, cào hoặc liếm vào vết thương hở, người dân cần nhanh chóng rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm vaccine phòng dại kịp thời.