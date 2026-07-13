Nghiên cứu ứng dụng siêu âm giảm nguy cơ thoái hóa khớp sau chấn thương

Phát hiện của các nhà khoa học cho thấy phương pháp không xâm lấn này có thể chuyển hướng phản ứng miễn dịch của cơ thể từ tình trạng viêm kéo dài sang quá trình sửa chữa mô, mang đến một chiến lược tiềm năng không cần dùng thuốc để cải thiện quá trình lành vết thương.

Liệu pháp siêu âm nhẹ nhàng có thể giúp các khớp bị tổn thương mau lành.

Nhóm nghiên cứu tập trung vào đại thực bào, các tế bào miễn dịch chuyên biệt đóng vai trò quan trọng trong cả quá trình viêm và sửa chữa mô, để hiểu cách chúng phản ứng với siêu âm cường độ thấp liên tục.

Sau chấn thương, cơ thể sẽ huy động các đại thực bào 'bảo vệ' (M1) để loại bỏ mô bị tổn thương và các đại thực bào chữa lành (M2) để hỗ trợ sửa chữa và phục hồi. Sự chiếm ưu thế kéo dài của các đại thực bào bảo vệ có thể tạo ra môi trường viêm kéo dài, góp phần gây ra thoái hóa khớp sau chấn thương.

Các nhà nghiên cứu muốn xác định xem siêu âm có thể khuyến khích các tế bào miễn dịch này chuyển từ trạng thái viêm sang trạng thái thúc đẩy quá trình chữa lành hay không.

Ở trạng thái M1, đại thực bào thúc đẩy quá trình viêm để chống lại tổn thương hoặc nhiễm trùng, nhưng hoạt động M1 kéo dài cũng có thể gây hại cho mô khỏe mạnh. Ngược lại, đại thực bào giống M2 hỗ trợ sửa chữa và phục hồi mô. Việc chuyển đại thực bào sang trạng thái giống M2 rất quan trọng, vì nó có thể giúp giảm viêm mãn tính đồng thời thúc đẩy quá trình lành vết thương ở các khớp bị tổn thương. Kết quả nghiên cứu cho thấy siêu âm cường độ thấp liên tục có thể giúp khôi phục sự cân bằng này bằng cách thúc đẩy phản ứng sửa chữa của đại thực bào.

Liệu pháp siêu âm nhẹ được sử dụng trong trị liệu.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng siêu âm cường độ thấp liên tục làm giảm các chỉ số sinh học liên quan đến viêm nhiễm, đồng thời tăng các chỉ số liên quan đến trạng thái đại thực bào kiểu M2, có khả năng phục hồi tốt hơn.

Mặc dù nghiên cứu hiện vẫn chỉ giới hạn trong phòng thí nghiệm, nhưng những phát hiện này cho thấy các công nghệ không dùng thuốc, không xâm lấn cuối cùng có thể được sử dụng để tác động đến hành vi của tế bào miễn dịch và cải thiện quá trình phục hồi sau chấn thương khớp.

Các nhà nghiên cứu tin rằng kỹ thuật này có thể trở thành một phần của các phương pháp điều trị trong tương lai được thiết kế để làm chậm sự tiến triển của thoái hóa khớp và cải thiện khả năng phục hồi sau chấn thương khớp.

Lưu giữ tế bào gốc với mục đích thay thế cho các mô tổn thương về sau.