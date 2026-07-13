Đề xuất các trường hợp miễn, giảm kỷ vi phạm đất đai cũ

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 251/2025/NĐ-CP). Dự thảo đề xuất mở rộng nhiều trường hợp được chưa xem xét xử lý, loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm kỷ luật, trong đó đáng chú ý có các vi phạm về đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực.

Ảnh minh hoạ.

Theo dự thảo, ngoài các trường hợp đã được quy định, sẽ bổ sung nhóm trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật đối với những trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực, đồng thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài. Dự thảo cũng bổ sung quy định về các trường hợp khác được chưa xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp được loại trừ trách nhiệm kỷ luật, Bộ Nội vụ đề xuất áp dụng đối với cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền xác nhận mất năng lực hành vi dân sự tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, trường hợp được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm trong tình thế cấp thiết, do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về tình trạng khẩn cấp trong thực hiện nhiệm vụ cũng được đề xuất loại trừ trách nhiệm kỷ luật. Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định về các trường hợp loại trừ khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo cũng mở rộng các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật. Theo đó, cán bộ, công chức có thể được miễn trách nhiệm kỷ luật khi thực hiện các đề xuất về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép và được xác định thực hiện đúng chủ trương, không có hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc gian lận.

Một số trường hợp khác cũng được đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật gồm: cán bộ, công chức thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, không vụ lợi nhưng gây thiệt hại do nguyên nhân khách quan; người có hành vi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật nhưng đã qua đời.

Đáng chú ý, dự thảo tiếp tục đề xuất miễn trách nhiệm kỷ luật đối với các trường hợp thuộc phạm vi Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù xử lý vi phạm pháp luật về đất đai của tổ chức, cá nhân xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài.

Về các tình tiết giảm nhẹ, dự thảo bổ sung trường hợp cán bộ, công chức chủ động báo cáo vi phạm, tự giác nhận trách nhiệm đối với khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng trước hoặc trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Ngoài ra, cán bộ, công chức cũng có thể được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật nếu chủ động cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu về những người cùng vi phạm; tự nguyện chấm dứt hành vi vi phạm, tích cực tham gia ngăn chặn vi phạm; tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả do hành vi của mình gây ra.

Dự thảo Nghị định hiện đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, trình Chính phủ xem xét ban hành.