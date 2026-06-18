Tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Thông báo từ Ban Nội chính Trung ương, ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã họp Phiên thứ 30 để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phát biểu tại Phiên họp.

Hoàn thành xử lý gần 15.000 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy

Về kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2026, từ sau Phiên họp thứ 29 đến nay, mặc dù phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn, quan trọng, chiến lược của đất nước, song các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo đã có nhiều cố gắng, chủ động, quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình công tác và các kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nổi bật là chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa nhiều chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật có tính nền tảng, chiến lược, vừa kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC), vừa tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực, phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành trên 30 nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và PCTNLPTC. Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tập trung rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã rà soát, cập nhật thêm 1.501 công trình, dự án, nâng tổng số lên 4.492 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Trong đó, đã hoàn thành xử lý 1.531 dự án. Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có 30.595 cơ sở dôi dư; trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng 14.992 cơ sở.

Tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ đầu năm đến nay, cấp uỷ, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và 3.375 đảng viên; trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi 799,4 tỷ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và 1.192 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới 1.985 vụ án/4.671 bị can, truy tố 1.886 vụ án/4.520 bị can, xét xử sơ thẩm 1.721 vụ án/4.415 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ; trong đó, đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 5 vụ án/52 bị can; khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án; kết luận và kết luận điều tra bổ sung 6 vụ án/77 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 07 vụ án/136 bị can; xét xử sơ thẩm 9 vụ án/220 bị cáo; xét xử phúc thẩm 9 vụ án/153 bị cáo theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Các cơ quan chức năng đã tăng cường áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, đã chú trọng việc khuyến khích các đối tượng tự nguyên giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Từ đầu năm đến nay, trong giai đoạn điều tra đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng; trong giai đoạn truy tố, xét xử đã thu hồi hơn 1.300 tỷ đồng; trong giai đoạn thi hành án dân sự đã thu hồi trên 3.996 tỷ đồng, trong đó có hơn 1.841 tỷ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường kiểm soát quyền lực, PCTNLPTC trong công tác cán bộ và trên các lĩnh vực, gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp. Cấp uỷ, uỷ ban kiểm tra các cấp đã tập trung giám sát thường xuyên, ngay từ đầu đối với việc thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng và các dự án, công trình trọng điểm quốc gia; hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thường trực Ban Chỉ đạo, tiến hành giám sát việc thực hiện 05 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC, trước hết là trong công tác cán bộ. Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Bộ Chính trị đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về PCTNLPTC. Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp cả phòng ngừa phát hiện, xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nhất là tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xử lý các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy. Các cơ quan chức năng PCTNLPTC phối hợp ngày càng chặt chẽ, nền nếp, thực chất hơn.

Tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao

Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ nay đến hết năm 2026, tập trung chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2026 và các kết luận của Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu. Một là, tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 04-NQ/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị. Trọng tâm là tập trung sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Đồng thời, tổng rà soát hệ thống pháp luật nhận diện đầy đủ điểm nghẽn, kẽ hở làm phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung kịp thời, đồng bộ và thiết lập các cơ chế kiểm soát hiệu quả.

Hai là, tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Ba là, tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở BNG, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác.

Bốn là, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án; coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Năm là, đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát quyền lực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu. Trọng tâm là, tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, đảng viên ở cấp cơ sở, hoàn thành việc giám sát đối với 5 Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, PCTNTC, trước hết là trong công tác cán bộ; kịp thời thay thế, cho từ chức đối với cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, có biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với PCTNLPTC; sớm hoàn thành, kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, tích hợp các dữ liệu của bộ, ngành, địa phương, bảo đảm đồng bộ, liên thông, dễ khai thác, sử dụng và phục vụ kiểm soát, giám sát trên dữ liệu.

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư và PCTNLPTC; tăng cường tuyên truyền các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xử lý các dự án, công trình tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí.

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