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Ngắm Volkswagen ID.Era 8X đẹp như xe điện, sở hữu động cơ tăng áp 1.5L

Thanh Nguyễn

Sở hữu thiết kế giống hệt mẫu xe 9X đầu bảng, Volkswagen ID.Era 8X 2026 có giá thấp hơn và được trang bị hệ truyền động mở rộng phạm vi với máy xăng 1.5L.

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Volkswagen tiếp tục làm những điều mà hãng dường như chưa thể thực hiện ở các thị trường khác tại Trung Quốc, đó là liên tục tung ra các mẫu ô tô thuần điện và xe điện mở rộng phạm vi (EREV) vốn có sức hút đáng kể ở đất nước tỷ dân này. Volkswagen ID.Era 8X là cái tên mới nhất trong số đó, sở hữu thiết kế hiện đại và gọn gàng cùng gói công nghệ đủ sức cạnh tranh.
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Những hình ảnh do Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc công bố cho thấy Volkswagen ID.Era 8X có ngoại hình gần như giống hệt đàn anh 9X lớn hơn đôi chút. Trước đó, Volkswagen ID.Era 9X cũng đã được mở bán ở thị trường Trung Quốc với giá từ 329.800-379.800 Nhân dân tệ (khoảng 1,154-1,329 tỷ đồng).
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Điều này không hẳn là bất lợi nhưng cũng đồng nghĩa với việc Volkswagen ID.Era 8X có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với người anh em cùng thương hiệu khi xuất hiện trên đường đồng thời gây bối rối cho khách hàng. Ở phía trước, Volkswagen ID.Era 8X được trang bị dải đèn LED vắt ngang đầu xe, kết hợp cùng đèn LED định vị ban ngày.
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Trong khi đó, cụm đèn pha chính được bố trí theo phương dọc bên dưới. Các chi tiết đáng chú ý khác bao gồm lưới tản nhiệt đóng kín, hốc gió trung tâm sơn đen bóng có thể đóng/mở chủ động trên cản trước, vòm bánh xe và gương chiếu hậu đều sơn màu đen. Phần đuôi xe cũng gần như tương đồng với ID.Era 9X với dải đèn LED kéo dài và logo Volkswagen phát sáng.
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Volkswagen ID.Era 8X sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.020 x 1.997 x 1.750 mm và chiều dài cơ sở 2.970 mm. Trong khi đó, Volkswagen ID.Era 9X dài hơn với chiều dài 5.207 mm và chiều cao nhỉnh hơn đôi chút, ở mức 1.810 mm trong khi chiều rộng tương đương. ID.Era 9X cũng có chiều dài cơ sở lớn hơn, đạt 3.070 mm.
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Sẽ có 4 phiên bản khác nhau của Volkswagen ID.Era 8X được bán ra tại thị trường Trung Quốc. Tất cả đều sử dụng động cơ tăng áp 4 xi-lanh, dung tích 1.5L đóng vai trò bộ mở rộng phạm vi hoạt động. Phiên bản tiêu chuẩn kết hợp động cơ này với pin 51,1 kWh và 1 mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 295 mã lực (220 kW) cùng phạm vi hoạt động thuần điện 260 km.
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Ngoài ra, xe còn có một phiên bản nhẹ hơn đôi chút, sử dụng cùng hệ truyền động và pin, nâng phạm vi hoạt động thuần điện lên 275 km. Volkswagen cũng sẽ bán thêm hai biến thể sử dụng pin lớn hơn, với dung lượng đạt 65,2 kWh, giúp phạm vi hoạt động thuần điện tăng lên lần lượt 330 km và 345 km.
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Tùy theo phiên bản, xe sẽ sở hữu trọng lượng dao động từ 2.485-2.590 kg. Giá bán của Volkswagen ID.Era 8X 2027 hiện vẫn chưa được công bố chính thức. Thông tin chi tiết đầy đủ của mẫu xe này cùng thời điểm mở bán dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Video: Volkswagen ID ERA mới - SUV điện hạng sang của Trung Quốc.
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