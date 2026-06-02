Khoa học & Đời sống

Khoa học & Công nghệ

Ra mắt Volkswagen ID. Unyx 07 - coupe 4 cửa chỉ 504 triệu đồng

Hải Nam

Volkswagen ID. Unyx 07 2026 kết hợp nền tảng MEB, các linh kiện điện tử XPeng và thiết kế thân xe dạng hatchback rộng rãi dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

2-820.jpg
Volkswagen vừa cho ra mắt thị trường với một mẫu xe mới - đó là ID. Unyx 07. Đây là sản phẩm mới nhất trong dòng sản phẩm đang phát triển của thương hiệu này tại Trung Quốc, một chiếc xe liftback góc cạnh được sản xuất bởi liên doanh Volkswagen Anhui và được phát triển trên công nghệ hợp tác với Xpeng.
3-7335.jpg
Xe có chiều dài 4.853mm và chiều dài cơ sở 2.826mm, điều này sẽ mang lại không gian bên trong rộng rãi hơn đáng kể. Mẫu ID. Unyx 07 không kế thừa ngôn ngữ thiết kế mới hơn của chiếc SUV ID. Unyx 08 lớn hơn.
4-1109.jpg
Thay vào đó, Volkswagen ID. Unyx 07 2026 mới mang dáng vẻ thấp hơn, thanh thoát hơn của mẫu crossover ID. Unyx 06. Phần đầu xe kết hợp đèn pha hầm hố với các khe hút gió thể thao và cánh gió cản trước nổi bật.
5-7946.jpg
Thiết kế thân xe nhấn mạnh các đường gờ sắc nét, nắp ca-pô ngắn và đường mái dốc về phía sau. Phần đuôi xe được trang bị đèn chiếu sáng toàn chiều rộng, bộ khuếch tán giả và cửa hậu mở ra khoang chứa đồ rộng 711 lít.
6-1335.jpg
Bên trong, bảng điều khiển với nhiều màn hình tích hợp bao gồm cụm đồng hồ 10,25 inch, màn hình cảm ứng thông tin giải trí 15 inch và màn hình phụ 12 inch dành cho hành khách.
7-6811.jpg
Xe được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió (HUD) 27 inch tích hợp công nghệ thực tế ảo tăng cường. Hệ thống này sử dụng bộ xử lý MediaTek 8676 và bao gồm trợ lý giọng nói AI có khả năng nhận diện nhiều hành khách.
8-5218.jpg
Những điểm nổi bật khác bao gồm vô lăng hai chấu kiểu mới với các nút điều khiển tích hợp, đèn chiếu sáng nội thất kéo dài đến cửa xe và cửa sổ trời toàn cảnh tiêu chuẩn với chức năng mở bằng điện và rèm che nắng vật lý.
9-9678.jpg
Danh sách trang bị còn bao gồm hệ thống âm thanh 12 loa, ghế thể thao chỉnh 12 hướng và hệ thống tạo hương thơm trong xe. Mọi phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn bộ công nghệ hỗ trợ lái xe tiên tiến ADAS của Xpeng, được gọi là NOA (Navigation Assist).
10-2494.jpg
ID. Unyx 07 được phát triển trên nền tảng MEB đã được kiểm chứng và trang bị động cơ điện đơn đặt phía sau, sản sinh công suất 228 mã lực (170kW / 231PS). Bộ pin 60kWh cung cấp phạm vi hoạt động CLTC là 558km.
11-8344.jpg
Tuy nhiên, quan trọng hơn là Kiến trúc Điện tử Trung Quốc (CEA) được phát triển cùng với XPeng. Bằng cách hợp nhất các chức năng vào bốn vùng điều khiển chính, kiến ​​trúc kỹ thuật số mới này đã giảm số lượng mô-đun điều khiển điện tử xuống khoảng 30%.
1-7490.jpg
Volkswagen ID. Unyx 07 có giá khởi điểm từ 129.900 nhân dân tệ (504,1 triệu đồng) cho phiên bản Pure và 139.900 nhân dân tệ (542,9 triệu đồng) cho phiên bản Pure SE. Khách hàng đặt mua sớm có thể tận dụng mức giá ưu đãi ra mắt là 109.900 nhân dân tệ (426,5 triệu đồng) và 119.900 nhân dân tệ (465,3 triệu đồng) tương ứng.
Video: Xem chi tiết Volkswagen ID. Unyx 07 - coupe 4 cửa giá mềm.

bài liên quan
#Volkswagen ID. Unyx 07 ra mắt #Volkswagen ID. Unyx 07 chạy điện #Volkswagen ID. Unyx 07 2026 mới #giá xe Volkswagen ID. Unyx 07 2026 #cuope điện Volkswagen ID. Unyx 07 mới #Volkswagen ID. Unyx 07 tại Trung Quốc
Đọc tiếp

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top