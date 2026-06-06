Mục sở thị Toyota Land Cruiser Hybrid giá hơn 2,9 tỷ đồng, sắp về Việt Nam

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Máy bay chiến đấu mới của NATO nâng cao khả năng phòng thủ khu vực Bắc Cực Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.

Những rủi ro chủ ôtô cũ dễ gặp nhất khi chạy xăng E10 Những rủi ro mà những chiếc ôtô của bạn đã vận hành nhiều năm, nhưng ít được bảo dưỡng hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp dễ gặp nhất khi chuyển sang E10.

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Hydrogel mới giúp bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ trong không gian Cơ quan Vũ trụ châu Âu nghiên cứu hydrogel để tạo lớp bảo vệ chống bức xạ cho phi hành gia trong các nhiệm vụ không gian dài và sứ mệnh lên sao Hỏa.

Tận mục GAC GS3 Emzoom sắp mở bán Việt Nam, chạy 5,9 lít xăng /100km Lô GAC GS3 Emzoom đầu tiên vừa chính thức xuất khẩu sang Việt Nam, gia nhập phân khúc CUV/SUV cỡ B, cạnh tranh Hyundai Creta, Kia Seltos hay Toyota Yaris Cross.

TikTok sắp làm ôtô, cuộc chơi xe điện ngày càng nóng ByteDance, công ty mẹ của TikTok, đang tham gia phát triển thương hiệu xe điện mới. Vậy điều gì khiến gã khổng lồ công nghệ muốn bước chân vào ngành ôtô?

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