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MG4 Urban từ 424 triệu đồng tại Thái Lan, sắp về Việt Nam thay MG4

Nguyễn Chung

MG4 Urban đã có mặt tại nhiều thị trường Đông Nam Á, chính vì thế mẫu xe này nhiều khả năng cũng sẽ được giới thiệu tại thị trường Việt Nam trong tương lai gần.

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Phải mất một thời gian khá dài để MG4 Urban xuất hiện tại Đông Nam Á, nhưng mẫu xe này cuối cùng cũng đã có mặt tại khu vực. Sau khi ra mắt ở Singapore và Philippines, mẫu xe điện Trung Quốc này đã đặt chân đến Thái Lan.
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Tại xứ sở Chùa Vàng, mẫu xe hatchback thuần điện này không sử dụng tên gọi MG4 mà được bán dưới tên đơn giản là MG Urban nhằm phân biệt với mẫu MG4 cũ. Tiếp nối xu hướng của nhiều mẫu xe hatchback điện Trung Quốc hiện đại, MG Urban sở hữu thiết kế thân xe một khoang với phong cách trung tính hơn, không còn sắc sảo và thể thao như MG4 đời cũ.
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Xe thừa hưởng một số chi tiết thiết kế từ Cyberster, bao gồm cụm đèn pha LED vuốt ngược, hốc hút gió dưới chia đôi và cụm đèn hậu hình mũi tên lấy cảm hứng từ quốc kỳ Anh. Mâm của mẫu ô tô điện này có đường kính 16 inch ở bản tiêu chuẩn và 17 inch ở hai bản còn lại.
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Bên trong xe, MG Urban có thiết kế tương tự mẫu người anh em MG S5 với mặt táp-lô theo phương ngang, màn hình cảm ứng trung tâm kích thước lớn và cụm điều khiển điều hòa vật lý. Màn hình trung tâm có kích thước 12,8 inch trên phiên bản Standard và 15,6 inch trên các phiên bản cao hơn. Những trang bị này cũng đã được áp dụng trên MG4 cũ.
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Trang bị tiêu chuẩn của xe còn bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, nội thất bọc da nhân tạo màu xám, điều hòa tự động, Apple CarPlay/Android Auto không dây, cửa gió hàng ghế sau và tính năng cấp điện cho thiết bị ngoài V2L với công suất 3,3 kW. Các phiên bản Max và Ultra được bổ sung sạc không dây chuẩn Qi, camera 360 độ và cốp điện. Riêng phiên bản Ultra có thêm cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính và tính năng hỗ trợ đỗ xe từ xa.
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Về an toàn, MG Urban được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí cùng nhiều hệ thống hỗ trợ lái như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kết hợp phanh tự động, cảnh báo va chạm phía sau, cảnh báo mở cửa hay đèn pha tự động. Phiên bản Ultra có thêm tính năng hỗ trợ giữ xe ở giữa làn đường, mang đến khả năng lái bán tự động cấp độ 2 hoàn chỉnh, cùng túi khí trung tâm phía trước.
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MG Urban được cung cấp với 3 phiên bản gồm Standard, Max và Ultra với giá từ 529.900-709.900 Baht (khoảng 424-568 triệu đồng). Tất cả các phiên bản đều sử dụng 1 mô-tơ điện đặt phía trước, kết hợp hệ dẫn động cầu trước.
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Phiên bản tiêu chuẩn có công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 9,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 160 km/h. Phiên bản Standard được trang bị pin LFP dung lượng 42,8 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động 325 km theo tiêu chuẩn WLTP.
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Trong khi đó, các phiên bản Max và Ultra được nâng công suất lên 160 mã lực nhưng điều này chỉ giúp thời gian tăng tốc 0-100 km/h cải thiện 0,1 giây, xuống còn 9,5 giây. Hai phiên bản này sử dụng pin 53,9 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa 416 km sau mỗi lần sạc. Hiện nhà sản xuất không đề cập đến công nghệ pin bán thể rắn vốn chỉ được cung cấp tại thị trường Trung Quốc.
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MG Urban hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 82 kW ở phiên bản Standard và 88 kW ở các phiên bản còn lại. Thời gian sạc pin từ 10% lên 80% lần lượt là 28 và 30 phút. Xe cũng hỗ trợ sạc chậm AC với công suất tối đa 6,6 kW, thấp hơn đáng kể so với mức 11 kW tại một số thị trường khác như Anh. Dự đoán, xe sẽ sớm về Việt Nam trong năm nay.
Video: Giới thiệu mẫu xe hatchback điện MG4 Urban 2026.
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