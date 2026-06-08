Mất tiền vì tin lời tuyển “người mẫu đồng hành World Cup 2026”

Lợi dụng sức nóng của FIFA World Cup 2026, thời gian gần đây xuất hiện nhiều tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng “người mẫu đồng hành World Cup”, “đại sứ hình ảnh”, “nhân sự sự kiện quốc tế” với mức thu nhập hấp dẫn. Tuy nhiên, cơ quan công an cảnh báo đây là một trong những chiêu thức lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, các đối tượng thường lập fanpage, website hoặc tài khoản mạng xã hội giả mạo đơn vị tổ chức sự kiện, công ty truyền thông quốc tế để đăng tin tuyển dụng. Nội dung quảng cáo đánh vào tâm lý muốn kiếm thêm thu nhập, được tham gia các sự kiện thể thao lớn hoặc có cơ hội nổi tiếng.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước chiêu trò tuyển người mẫu, diễn viên "đồng hành World Cup 2026"

Các bài đăng thường giới thiệu công việc như “người mẫu đồng hành World Cup 2026”, “đại diện cổ động viên”, “nhân sự hỗ trợ sự kiện quốc tế”, “quảng bá hình ảnh giải đấu”... với mức lương từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng mỗi ngày, không yêu cầu kinh nghiệm, thời gian làm việc linh hoạt.

Sau khi nạn nhân liên hệ, các đối tượng sẽ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, gửi ảnh chân dung và tham gia phỏng vấn trực tuyến. Tiếp đó, chúng đưa ra các lý do như xác minh hồ sơ, giữ chỗ, làm thẻ thành viên, cấp đồng phục hoặc chứng minh năng lực tài chính để yêu cầu chuyển tiền.

Nhiều trường hợp còn được hướng dẫn thực hiện các “nhiệm vụ online” như tương tác mạng xã hội, đặt đơn hàng ảo hoặc chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định để nhận hoa hồng. Ban đầu, nạn nhân có thể được trả một khoản nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi số tiền tham gia tăng lên, các đối tượng sẽ tìm cách cắt liên lạc hoặc đưa ra nhiều lý do khác nhau để không hoàn trả tiền.

Cơ quan công an nhận định đây là thủ đoạn không mới nhưng liên tục được biến tướng theo các sự kiện thu hút sự quan tâm của dư luận. Trước đây, các đối tượng từng lợi dụng các chương trình tuyển cộng tác viên online, tuyển nhân sự cho concert ca nhạc, sự kiện giải trí hoặc các giải đấu thể thao lớn để giăng bẫy người tìm việc. Nay, World Cup 2026 trở thành “cái cớ” mới được sử dụng để tiếp cận nạn nhân.

Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng hình ảnh, logo của FIFA, ban tổ chức giải đấu hoặc các doanh nghiệp truyền thông quốc tế nhằm tạo sự tin cậy. Một số website còn được thiết kế chuyên nghiệp, có giao diện giống các cổng tuyển dụng chính thống khiến nhiều người dễ nhầm lẫn.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần thận trọng với các lời mời tuyển dụng có mức thu nhập bất thường, yêu cầu chuyển tiền trước hoặc thực hiện các giao dịch tài chính để được nhận việc. Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng thông qua các kênh chính thức; không cung cấp dữ liệu cá nhân, hình ảnh giấy tờ tùy thân cho các tài khoản không rõ nguồn gốc.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, các đơn vị tuyển dụng uy tín thường không yêu cầu ứng viên chuyển tiền để hoàn tất thủ tục nhận việc. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, việc nâng cao cảnh giác, kiểm chứng thông tin trước khi thực hiện giao dịch là biện pháp quan trọng giúp người dân tránh trở thành nạn nhân của các chiêu trò lợi dụng những sự kiện lớn như World Cup 2026.