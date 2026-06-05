Deschamps chuẩn bị lập kỷ lục thắng nhiều nhất tại World Cup

Kỷ lục HLV thắng nhiều nhất thuộc về Helmut Schon - 16 trận

HLV Didier Deschamps và cơ hội đi vào lịch sử

Huyền thoại Helmut Schon đang nắm giữ kỷ lục HLV thắng nhiều trận nhất lịch sử World Cup với 16 lần ca khúc khải hoàn cùng Tây Đức. Tuy nhiên, triều đại của ông có lẽ sắp khép lại khi Didier Deschamps chỉ còn cách cột mốc này đúng 2 chiến thắng.

Kể từ khi dẫn dắt tuyển Pháp, nhà cầm quân này đã có 14 trận thắng sau 19 lần xuất trận. Với lá thăm may mắn đưa "Les Bleus" vào bảng đấu được đánh giá là dễ thở, việc Deschamps vượt qua Schon chỉ là vấn đề thời gian. Quan trọng hơn, nếu bảo vệ thành công ngôi vương, Deschamps sẽ sánh ngang Vittorio Pozzo để trở thành HLV thứ hai trong lịch sử hai lần vô địch thế giới.

Cơn mưa bàn thắng chưa từng có

Kỷ lục 172 bàn thắng được thiết lập tại Qatar 2022 gần như chắc chắn sẽ trở thành dĩ vãng khi World Cup 2026 mở rộng lên 104 trận đấu. Ngay cả khi các đội tuyển thi đấu với hiệu suất thấp kỷ lục như World Cup 1990 (trung bình 2,21 bàn/trận), tổng số pha lập công tại giải lần này vẫn rơi vào khoảng 230 bàn, phá sâu kỷ lục cũ.

Nếu giữ được nhịp độ tấn công hấp dẫn như kỳ World Cup vừa qua, người hâm mộ hoàn toàn có thể chứng kiến cột mốc gần 280 bàn thắng. Sự mở rộng về quy mô cùng xu hướng pressing tầm cao của bóng đá hiện đại hứa hẹn tạo nên một kỳ đại hội bùng nổ nhất lịch sử.

Thế hệ lão tướng chinh phục thời gian

Lịch sử World Cup từng chứng kiến 7 cầu thủ trên 40 tuổi ra sân, nhưng chưa bao giờ họ xuất hiện cùng lúc với mật độ dày đặc như hiện tại. World Cup 2026 có thể chứng kiến một "làn sóng bạc" ngoạn mục với những tên tuổi như Cristiano Ronaldo (41 tuổi), Luka Modric (40 tuổi), thủ thành Manuel Neuer (40 tuổi) hay lão tướng Craig Gordon (43 tuổi).

Chỉ cần hai trong số những huyền thoại này góp mặt dù chỉ một phút, giải đấu sẽ chính thức thiết lập kỷ lục về số cầu thủ trên 40 tuổi trong cùng một kỳ World Cup, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc của khoa học thể thao hiện đại.

Chỉ cần hai trong số họ thi đấu dù chỉ một phút tại World Cup 2026, giải đấu sẽ lập kỷ lục mới về số cầu thủ từ 40 tuổi trở lên góp mặt trong cùng một kỳ World Cup

Cuộc đua đến ngôi vị số một của Klose

Suốt một thập kỷ qua, cột mốc 16 bàn thắng của Miroslav Klose vẫn là thử thách bất khả thi với mọi tiền đạo. Thế nhưng, trật tự ấy đang lung lay dữ dội. Lionel Messi với 13 bàn thắng và đặc biệt là Kylian Mbappe đã có 12 bàn dù mới 27 tuổi đang đứng trước cơ hội lịch sử.

Trong khi cơ hội cho Cristiano Ronaldo hay Harry Kane (cùng 8 bàn) là khá mong manh, thì tốc độ săn bàn khủng khiếp của Mbappe cho thấy kỷ lục của huyền thoại người Đức hoàn toàn có thể bị xô đổ ngay tại Bắc Mỹ.

Lamine Yamal và cuộc cách mạng tuổi 18

Thomas Muller từng làm cả thế giới sửng sốt khi giành Vua phá lưới World Cup 2010 ở tuổi 20. Nhưng 16 năm sau, bóng đá thế giới chứng kiến một thần đồng thậm chí còn đáng sợ hơn. Ở tuổi 18, Lamine Yamal đã là trụ cột của Barcelona và Đội tuyển Tây Ban Nha.

Với màn trình diễn chói sáng tại Euro 2024, Yamal đủ sức trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giành danh hiệu Vua phá lưới và Quả Bóng Vàng World Cup. Kỷ lục sau này hiện thuộc về "Người ngoài hành tinh" Ronaldo, người đoạt Quả Bóng Vàng năm 1998 khi mới 21 tuổi, một cột mốc mà suốt gần 30 năm chưa từng có cầu thủ trẻ nào chạm tới.

Mới 18 tuổi, Yamal đã trở thành trụ cột của cả Barca lẫn tuyển Tây Ban Nha, thậm chí thuộc nhóm cầu thủ hàng đầu hiện nay

Những bức tường thành bất biến

Bên cạnh những kỷ lục sắp đổ, vẫn còn đó những cột mốc gần như trường tồn. Kỳ tích 13 bàn thắng trong một giải đấu của Just Fontaine hay việc Pele ghi bàn tại World Cup khi mới 17 tuổi 239 ngày là những thách thức vượt ngoài tầm với.

Người đến gần nhất với "Vua bóng đá" là Gilberto Mora của Mexico, nhưng anh cũng sẽ bước vào trận khai mạc ở tuổi 17 tuổi 240 ngày, tức nhiều hơn Pele đúng 1 ngày. Tương tự, dù World Cup 2026 có khoảng cách trình độ lớn hơn giữa các đội, việc tái lập một chiến thắng 10-1 như Hungary làm trước El Salvador năm 1982 vẫn là điều gần như không tưởng trong bối cảnh bóng đá hiện đại.