Lợi ích tuyệt vời của mướp đắng đối với sức khỏe, ít ai biết

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mướp đắng chứa nhiều hoạt chất sinh học có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ chuyển hóa. Việc sử dụng đúng cách không chỉ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể mà còn góp phần phòng ngừa một số bệnh mạn tính.

Mướp đắng chứa nhiều hợp chất thực vật tự nhiên có lợi cho sức khỏe. Ảnh minh họa/ Nguồn Internet

Bổ sung dưỡng chất tạo máu

Mướp đắng chứa nhiều vi chất quan trọng cho quá trình tạo máu như sắt và folate. Đây là những dưỡng chất cần thiết để hình thành hồng cầu và duy trì khả năng vận chuyển oxy của cơ thể.

Việc bổ sung mướp đắng vào khẩu phần ăn có thể góp phần hỗ trợ phòng thiếu máu, đặc biệt ở người có chế độ ăn thiếu vi chất.

Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ phòng bệnh

Khổ qua là nguồn cung các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp trung hòa gốc tự do yếu tố liên quan đến lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy chiết xuất mướp đắng có khả năng tác động đến sự phát triển của tế bào bất thường, song các chuyên gia cho rằng vẫn cần thêm nghiên cứu lâm sàng để khẳng định rõ ràng.

Kháng khuẩn, tăng đề kháng

Nhiều hợp chất sinh học trong mướp đắng được ghi nhận có đặc tính kháng khuẩn. Một số thử nghiệm cho thấy chiết xuất từ loại quả này có thể ức chế nhiều chủng vi khuẩn gây bệnh đường ruột và dạ dày.

Một số protein trong mướp đắng cũng được nghiên cứu về khả năng kháng virus, tuy nhiên hiệu quả trên thực tế vẫn cần thêm bằng chứng.

Tốt cho tiêu hóa, hỗ trợ chức năng gan

Hàm lượng chất xơ dồi dào giúp mướp đắng trở thành thực phẩm có lợi cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ nhu động ruột và giảm nguy cơ táo bón. Đặc tính kháng viêm tự nhiên cũng giúp làm dịu đường ruột.

Trong dân gian, mướp đắng còn được xem là thực phẩm “thanh nhiệt”. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy loại quả này có thể hỗ trợ chức năng gan, đặc biệt ở người gan nhiễm mỡ.

Làm đẹp da từ bên trong

Không chỉ tốt cho sức khỏe nội tại, mướp đắng còn mang lại lợi ích cho làn da. Nhờ giàu vitamin C, E và chất chống oxy hóa, khổ qua giúp làm chậm quá trình lão hóa, cải thiện độ đàn hồi của da.

Đặc tính kháng viêm cũng giúp hỗ trợ giảm mụn, mẩn đỏ, đồng thời góp phần mang lại làn da sáng khỏe khi kết hợp chế độ sinh hoạt lành mạnh.

Giúp kiểm soát đường huyết tự nhiên

Một trong những công dụng nổi bật nhất của mướp đắng là hỗ trợ ổn định đường huyết. Nhiều nghiên cứu ghi nhận các hoạt chất sinh học trong khổ qua có thể kích thích cơ thể sản sinh insulin và cải thiện khả năng sử dụng insulin của tế bào.

Nhờ đó, glucose trong máu được chuyển hóa hiệu quả hơn, góp phần hỗ trợ người có nguy cơ rối loạn đường huyết khi sử dụng hợp lý.

Bảo vệ tim mạch, cải thiện mỡ máu

Không chỉ tốt cho người tiểu đường, mướp đắng còn được đánh giá có lợi cho hệ tim mạch. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy loại quả này có thể hỗ trợ giảm cholesterol xấu, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ngoài ra, các vitamin chống oxy hóa trong mướp đắng còn giúp bảo vệ tế bào tim trước tổn thương do gốc tự do.

Lưu ý khi ăn mướp đắng

Dù tốt cho sức khỏe, mướp đắng không phù hợp với tất cả mọi người. Người huyết áp thấp, cơ thể suy nhược, mới phẫu thuật hoặc mất máu nhiều nên hạn chế sử dụng vì có thể gây hạ đường huyết.

Phụ nữ mang thai cũng cần thận trọng, đặc biệt khi dùng nước ép mướp đắng, do một số khuyến cáo cho rằng có thể gây co thắt tử cung.