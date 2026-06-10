Lần đầu thử nghiệm thuốc đảo ngược lão hóa trên người

Ngày 9/6, Life Biosciences - công ty công nghệ sinh học tiên phong trong lĩnh vực thuốc trẻ hóa tế bào nhằm đảo ngược các bệnh liên quan đến lão hóa - có trụ sở tại Boston (Mỹ) thông báo bệnh nhân đầu tiên đã được tiêm liệu pháp thử nghiệm mang tên ER-100 trong giai đoạn 1. Đây là liệu pháp mới nhằm điều trị các bệnh lý thần kinh thị giác bao gồm bệnh tăng nhãn áp góc mở (OAG) và bệnh thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ (NAION).

Theo Life Biosciences, liệu pháp mới nhằm "huấn luyện" các tế bào già cỗi khôi phục lại các đặc tính trẻ trung, khỏe mạnh nhưng vẫn giữ nguyên "danh tính" và chức năng chuyên biệt của chúng.

Trong giai đoạn đầu, mũi tiêm được đưa trực tiếp vào mắt của một bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp. Trong vòng 6 tháng tới, các nhà nghiên cứu sẽ theo dõi hiệu quả điều trị cũng như các nguy cơ về an toàn trước khi mở rộng thử nghiệm.

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Giám đốc điều hành Life Biosciences, ông Jerry McLaughlin nhận định, đây có thể là một bước ngoặt không chỉ đối với công ty mà còn với toàn bộ lĩnh vực y học. "Chúng tôi đang hướng tới khả năng phục hồi chức năng và đảo ngược bệnh tật ở cấp độ rất cơ bản trong cơ thể", ông McLaughlin cho hay.

Nếu thử nghiệm thành công, công nghệ này có thể mở đường cho thế hệ liệu pháp mới giúp làm chậm hoặc đảo ngược những thay đổi sinh học liên quan đến tuổi tác, thay vì chỉ điều trị triệu chứng của từng bệnh riêng lẻ.

Khái niệm tái lập trình tế bào bắt nguồn từ công trình đột phá của nhà khoa học Nhật Bản Shinya Yamanaka vào năm 2007. Ông Yamanaka đã phát hiện 4 loại protein đặc biệt, được gọi là "các yếu tố Yamanaka", có khả năng đưa tế bào trưởng thành trở về trạng thái giống tế bào gốc. Nghiên cứu này đã giúp ông giành giải Nobel Y học năm 2012.

Kể từ đó, công nghệ tái lập trình tế bào thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Họ nỗ lực nghiên cứu nhằm tìm cách tái lập trình một phần tế bào già cỗi mà không xóa bỏ hoàn toàn chức năng vốn có của chúng. Mục tiêu là giúp tế bào hoạt động khỏe mạnh hơn, chống chịu tốt hơn với quá trình lão hóa nhưng vẫn đảm bảo vai trò sinh học như ban đầu.

Các nghiên cứu trước đây từng thử nghiệm trên chuột và khỉ cho thấy nhiều kết quả tích cực. Life Biosciences là công ty đầu tiên tiến hành thử nghiệm công nghệ này trên cơ thể người.

Life Biosciences dự kiến lựa chọn dưới 20 bệnh nhân mắc bệnh tăng nhãn áp hoặc bệnh thần kinh thị giác do thiếu máu cục bộ để tham gia thử nghiệm giai đoạn đầu tại nhiều trung tâm y khoa ở Mỹ.

Một trong những người đặt nền móng cho dự án là nhà di truyền học David Sinclair, nhân vật nổi tiếng trong giới nghiên cứu trường thọ. Dù không còn trực tiếp điều hành công ty, những nghiên cứu của ông đã góp phần định hình hướng phát triển của liệu pháp mới. Các chuyên gia nhận định nếu tái lập trình tế bào được chứng minh là an toàn và hiệu quả thì tiềm năng ứng dụng của công nghệ này có thể vượt xa việc điều trị các bệnh về mắt. Trong tương lai, phương pháp này có thể được sử dụng để cải thiện chức năng cơ bắp, gan, hệ thần kinh và nhiều cơ quan khác, qua đó giúp con người sống khỏe mạnh và trường thọ.