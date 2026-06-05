Kim Ngọc trở lại Miss Grand Vietnam 2026 với mục tiêu rõ ràng hơn

Phan Lê Kim Ngọc —Top 9 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 vừa gửi hồ sơ tham dự Miss Grand Vietnam 2026 ở tuổi 21. Không còn là lần đầu bước lên sân khấu lớn, cô gái quê Cần Thơ chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống rằng lần trở lại này mang theo "mục tiêu rõ ràng hơn, sự chuẩn bị kỹ hơn" — và đây là hành trình để chứng minh với bản thân, không phải với bất kỳ ai khác.

- Ở tuổi 20, chị chia sẻ mình muốn xuất hiện với một phiên bản "sâu sắc và bản lĩnh hơn". Kim Ngọc đã chuẩn bị những gì về tư duy, kỹ năng và tinh thần cho lần trở lại tại Miss Grand Vietnam 2026?

Nếu trước đây tôi đã luôn xuất hiện trong hình ảnh của một cô gái miền Tây, nhẹ nhàng, dễ thương và tôi tin rằng trong mỗi giai đoạn đều là hành trình trưởng thành. Chính vì lẽ đó tôi không muốn tự giới hạn mình trong hình ảnh cố định mà luôn hy vọng bản thân sẽ mang nhiều màu sắc hơn để thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Trước đây, tôi mang theo sự háo hức của tuổi trẻ, thì hôm nay tôi mang theo sự chuẩn bị, sự tin tưởng, sự kỳ vọng, sự yêu thương và một quyết tâm quay trở lại hơn bao giờ hết.

- Việc sở hữu nhiều danh hiệu từ sớm vừa là lợi thế, vừa đi kèm áp lực phải luôn nổi bật. Sau những trải nghiệm từ các sân chơi trước, chị đối diện với kỳ vọng và những ý kiến trái chiều từ dư luận bằng tâm thế như thế nào?

Khi cho bản thân mình thêm một cơ hội để ghi danh tại Miss Grand Việt Nam 2026, tôi hiểu rằng đây không chỉ là cuộc thi mà còn là hành trình thử thách bản lĩnh, ý chí và sự trưởng thành của bản thân. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần đủ vững, một tâm lý đủ mạnh để có thể đối diện với hành trình phía trước.

Tôi nghĩ rằng bản thân vô cùng may mắn vì trong suốt hành trình từ trước đến nay vẫn luôn nhận được sự đón nhận và ủng hộ từ gia đình, các anh chị cũng như các bạn — chính vì lẽ ấy, đó cũng là động lực to lớn nhất để tôi quyết tâm hơn và vững vàng hơn để đi tiếp.

— Nhiều người nhận xét chị mang hình ảnh tri thức, an toàn và khá "ngoan". Trong khi Miss Grand Vietnam lại là sân chơi đề cao cá tính và sức hút sân khấu. Chị sẽ làm gì để phá bỏ định kiến đó?

Lần trở lại này tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ là cô gái miền Tây chân thành, dễ gần như trước đây mọi người vẫn nhìn nhận vì đó vốn dĩ không chỉ là tính cách của tôi mà còn là những giá trị đẹp được nuôi dưỡng từ quê hương và con người miền Tây quê tôi.

Tuy nhiên, tôi mong muốn bản thân sẽ có sự phát triển hơn, hình ảnh sẽ đa dạng hơn, sự trở lại lần này sẽ có chiều sâu hơn, bản lĩnh hơn. Sau những trải nghiệm đã qua, tôi học được cách hoàn thiện bản thân, biết mình muốn gì và cần gì để đến gần hơn với mục tiêu phía trước. Tôi mong rằng sự trở lại lần này không chỉ là sự xuất hiện của một gương mặt quen thuộc mà còn là hình ảnh cô gái đã sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn", tự tin hơn, đa dạng hơn.

- Với thế mạnh về hùng biện, tiếng Anh và kỹ năng trình diễn, đâu là lợi thế mà chị tin có thể giúp mình cạnh tranh tại Miss Grand Vietnam 2026?

Tôi nghĩ đến với bất kỳ sân chơi sắc đẹp nào thì tri thức, nhan sắc hay kỹ năng cũng đều là những yếu tố rất cần để bản thân trở nên chỉn chu và trọn vẹn hơn trước mặt công chúng. Tôi tin bản thân vẫn đang cố gắng từng ngày để hoàn thiện hơn — chuẩn bị cho mình một sức khỏe tốt để đi hết hành trình, trau dồi thêm kiến thức để bản thân tự tin hơn, rèn thêm kỹ năng để hình ảnh luôn đủ mới mẻ. Dù cho không phải là người chiến thắng, nhưng tôi vẫn mong hình ảnh mình để lại trong lòng khán giả vẫn là một cô gái đầy nhiệt huyết, tử tế và tự tin.

- Bên cạnh các cuộc thi nhan sắc, chị còn tham gia diễn xuất và hoạt động cộng đồng. Những trải nghiệm đó đã thay đổi chị như thế nào ngoài sân khấu sắc đẹp?

Mỗi hành trình hay cơ hội được đi qua và va chạm đều sẽ để lại cho tôi những bài học và những kinh nghiệm khác biệt. Chinh phục các cuộc thi sắc đẹp cho tôi biết giá trị của bản thân mình ở đâu, học được cách yêu bản thân, yêu cái đẹp.

Diễn xuất cho tôi sống thêm nhiều cuộc đời bởi nhiều tính cách nhân vật để bản thân đa dạng hơn còn các hoạt động xã hội sẽ tôi luyện cho tôi một tấm lòng nhân ái, biết quan tâm và chia sẻ yêu thương nhiều hơn.

Và tôi tin rằng mỗi cột mốc tôi đi qua đều sẽ góp phần khẳng định được giá trị cá nhân, chinh phục ước mơ và trở thành một công dân có ích cho xã hội.

- Chị hình dung như thế nào về một đại diện Việt Nam thế hệ mới tại đấu trường quốc tế? Nếu có cơ hội đại diện quốc gia, chị muốn mang câu chuyện nào của Việt Nam ra thế giới?

Hình ảnh một đại diện Việt Nam hoàn hảo trên đấu trường quốc tế chắc đã không còn là một định nghĩa quá khó để mô tả bởi lẽ đã có rất nhiều các anh chị đi trước đã phần nào khẳng định được hình ảnh con người Việt Nam luôn nhân hậu, hy sinh và tử tế đến nhường nào.

Tuy nhiên, nếu tôi may mắn có cơ hội bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế, tôi mong muốn bản thân sẽ mang ra thế giới không chỉ là vẻ đẹp của danh lam hay bề dày lịch sử mà là câu chuyện luôn khát khao đổi mới, một “kỷ Nguyên vươn mình”.

Đó là tinh thần kiên cường và khát vọng vươn lên của những người trẻ. Tôi tin rằng bất kỳ một bạn trẻ nào khi bước ra thế giới, dù ở lĩnh vực nào, cũng đều muốn mang thế giới đến gần Việt Nam hơn và đưa Việt Nam đến gần thế giới hơn bằng sự thấu hiểu, kết nối và tinh thần bất khuất.

- Ở thời điểm hiện tại, Miss Grand Vietnam 2026 mang với chị ý nghĩa lớn nhất là chinh phục, khẳng định hay hoàn thiện bản thân?

Nhìn lại hành trình mà bản thân đã đi qua, tôi nghĩ thời gian đó đã đủ để tôi có cho mình những bài học riêng. Tôi đã có cho mình 3 sân khấu hoa khôi, 1 sân khấu hoa hậu, tôi đã cho mình hơn 4 năm để học hỏi và đúc kết kinh nghiệm. Vì vậy ở lần trở lại này, đối với tôi không chỉ đơn thuần là cơ hội để thử sức nữa.

Đây là lúc mình có cho mình những mục tiêu rõ ràng để mình theo đuổi và cố gắng để chinh phục. Không phải chinh phục để chứng minh mình hơn ai hay mình giỏi hơn ai mà là cơ hội để chứng minh với bản thân rằng những nỗ lực, quá trình cố gắng suốt những năm tháng qua và sự tin tưởng tuyệt đối của những người yêu thương tôi là hoàn toàn xứng đáng.