Khoai Lang Thang: Từ kỹ sư xây dựng đến ngôi sao YouTube du lịch

Khép lại tranh cãi với Kẻ Du Mục

Theo Znews, sự việc giữa Khoai Lang Thang và Kẻ Du Mục bắt đầu từ một bình luận trên Threads của Kẻ Du Mục ngày 30/5, trong đó một người theo dõi đánh giá Kẻ Du Mục "hơn hẳn" Khoai Lang Thang. Kẻ Du Mục phản hồi không muốn bị so sánh với bất kỳ ai.

Tuy nhiên, sau đó, rộ nghi vấn Kẻ Du Mục giữ lại bình luận công kích Khoai Lang Thang nhưng ẩn bình luận phản biện. Khoai Lang Thang cũng bị chú ý vì từng tương tác với một bình luận liên quan.

Ngày 3/6, Kẻ Du Mục đăng bài giải thích, phủ nhận việc cố tình kiểm soát bình luận. Khoai Lang Thang phản hồi rằng anh chỉ tương tác với một bình luận vì nghĩ có người cố tình tạo tranh cãi, đồng thời cho rằng việc chia sẻ ảnh chụp màn hình và các suy đoán có thể khiến câu chuyện đi xa hơn.

Khoai Lang Thang. Ảnh: Người Lao Động.

Cùng ngày, Kẻ Du Mục và Khoai Lang Thang xác nhận đã liên hệ trực tiếp và hóa giải hiểu lầm. Kẻ Du Mục cho biết sẽ gỡ các bài đăng liên quan. Khoai Lang Thang kết thúc bằng câu: "Mấy anh em trong ngành với nhau, sau này ít nhiều sẽ gặp nhau hay làm việc chung. Dĩ hòa vi quý thôi”.

Từ kỹ sư xây dựng đến YouTuber du lịch

Khoai Lang Thang tên thật là Đinh Võ Hoài Phương, sinh năm 1991 tại Bến Tre (cũ). Anh từng theo học ngành Kỹ thuật công trình xây dựng tại Đại học Tôn Đức Thắng và làm kỹ sư thiết kế tại TP HCM sau khi tốt nghiệp.

Năm 2017, Hoài Phương thành lập kênh YouTube "Khoai Lang Thang". Anh cho biết tên gọi này xuất phát từ biệt danh "Khoai" thời nhỏ và niềm đam mê khám phá những vùng đất mới. Sau khi rời công việc ổn định, anh theo đuổi con đường sáng tạo nội dung về du lịch, ẩm thực và văn hóa.

Phong cách kể chuyện chậm rãi, tập trung vào đời sống địa phương cùng chất giọng miền Tây đặc trưng giúp Khoai Lang Thang xây dựng lượng khán giả riêng. Các video của anh thường khai thác những trải nghiệm đời thường thay vì các nội dung mang tính thử thách hay giải trí tốc độ cao.

Khoai Lang Thang. Ảnh: Tiền Phong.

Sau gần một thập kỷ hoạt động, Khoai Lang Thang được xem là một trong những blogger có lượng người theo dõi lớn tại Việt Nam. Anh hiện sở hữu hơn 3,4 triệu người đăng ký trên YouTube, 4,4 triệu người theo dõi Facebook và 3,4 triệu người theo dõi trên TikTok (theo số liệu hiển thị trên các nền tảng tính đến tháng 6/2026).

Năm 2025, Khoai Lang Thang được trao giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" tại Vietnam iContent Awards 2025. Trước đó, tại mùa giải năm 2024, anh giành hai hạng mục gồm "Nhà sáng tạo nội dung của năm" và "Nhà sáng tạo được yêu thích nhất".

Năm 2020, anh được trao giải Blogger du lịch của năm tại lễ trao giải Men & Life Awards do tạp chí Men & Life tổ chức.

Từng lên tiếng vì bị giả mạo hình ảnh để lừa đảo

Theo Người Lao Động, tháng 10/2025, Khoai Lang Thang cho biết nhiều tài khoản TikTok và Facebook đã sử dụng trái phép hình ảnh, video và giọng nói của anh để bán hàng trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của nam YouTuber, các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo ra những video có giọng nói giống anh, sau đó đăng tải lại nội dung từ kênh chính nhằm thu hút người xem. Khi đạt được lượng theo dõi nhất định, các tài khoản này bắt đầu kinh doanh sản phẩm khiến nhiều người hiểu lầm Khoai Lang Thang là người trực tiếp bán hàng.

Nam YouTuber khẳng định chỉ hợp tác quảng cáo các thương hiệu có uy tín chứ không trực tiếp bán hàng. Đồng thời, anh khuyến cáo người theo dõi cẩn trọng trước các hình thức giả mạo ngày càng tinh vi.

Khoai Lang Thang chia sẻ: "Mặc dù tôi và nhiều người đã báo cáo sự việc nhưng các nền tảng vẫn chưa gỡ bỏ các trang giả mạo này. Tôi mong muốn các nền tảng xem xét gỡ bỏ những trang không chính chủ có hành vi lừa đảo người tiêu dùng.

Thực sự nếu có bán hàng thì tôi cũng sẽ bán những mặt hàng chất lượng chứ không bán những món hàng kém chất lượng vài chục ngàn và thổi giá lên vài trăm ngàn đồng. Tội nghiệp các cô chú lớn tuổi không rành công nghệ đã mua phải hàng chất lượng kém".