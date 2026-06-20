Khoảnh khắc nghẹt thở của phụ huynh và học sinh sau điểm thi lớp 10

Ngày 19/6, khi Sở GD&ĐT Hà Nội chính thức công bố điểm thi vào lớp 10, hàng nghìn phụ huynh và học sinh đã trải qua những giờ phút nghẹt thở.

Trong một ngày mà ranh giới giữa niềm vui và nỗi buồn đôi khi chỉ cách nhau một cú click chuột tra cứu điểm thi, cả cha mẹ và những đứa trẻ tuổi 15 đều phải đối diện với một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đầu đời.

Từ tối hôm trước đến hết ngày công bố điểm, trên các diễn đàn phụ huynh và mạng xã hội ngập tràn những dòng chia sẻ với hai gam màu đối lập: người vỡ òa trong hạnh phúc, người lặng đi trước khoảng trống mang tên tiếc nuối.

Tiếng reo hò vỡ òa và những "tấm vé" vào lớp 10 quý giá

Đối với những gia đình có con đỗ nguyện vọng 1, đặc biệt là những trường hợp vừa chạm ngưỡng điểm chuẩn, cảm xúc có lẽ chỉ gói gọn trong hai chữ: vỡ òa.

Em Nguyễn Thị Giang (Long Biên, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống trong niềm hạnh phúc khó tả:

"Tối qua, sau khi nhập mã tra cứu trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố và thấy mình đủ điểm đỗ vào Trường THPT Thạch Bàn, em đã hét lớn rồi chạy vòng quanh phòng. Bao nhiêu căng thẳng, lo lắng và những tháng ngày ôn thi tưởng chừng kiệt sức bỗng tan biến. Mục tiêu lớn nhất năm 15 tuổi của em đã hoàn thành".

Thí sinh Hà Nội tự tin với đề thi Ngữ Văn lớp 10

Không chỉ các con, nhiều bậc cha mẹ cũng không giấu nổi sự xúc động. Họ hiểu hơn ai hết rằng một suất học tại trường THPT công lập ở Hà Nội những năm gần đây quý giá và áp lực đến nhường nào. Chỉ một câu trắc nghiệm khoanh nhầm, một ý văn viết thiếu vì tâm lý phòng thi cũng có thể khiến hành trình suốt nhiều tháng rẽ sang hướng khác.

Chị Nguyễn Thu (Hà Nội) nghẹn ngào viết trên trang cá nhân khi biết con đỗ nguyện vọng 1 vào một trường THPT tốp đầu:

"Nghe tin mà bố mẹ vỡ òa vì sung sướng. Tất cả những nỗ lực, sự chăm chỉ và cố gắng của con thời gian qua đã gặt hái được quả ngọt xứng đáng. Cả gia đình thực sự hạnh phúc, tự hào về con. Chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu lớn đầu đời".

Ở một tâm thế khác, khi con trúng tuyển vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, chị Võ Thanh Thủy (Quảng Ninh) dù hạnh phúc vẫn không khỏi trăn trở khi chứng kiến áp lực đè nặng lên vai các sĩ tử.

"Bên cạnh niềm vui của gia đình, tôi rất đồng cảm với những phụ huynh có con chưa đạt được nguyện vọng mong muốn. Tôi chỉ muốn gửi tới các con một cái ôm thật chặt. Mong rằng sau này hệ thống giáo dục sẽ có thêm nhiều cơ hội học tập để không đứa trẻ nào phải trải qua một kỳ thi khốc liệt, bào mòn cả thể chất lẫn tinh thần ở tuổi 14 - 15", chị chia sẻ.

Khoảng lặng phía sau những cánh cửa khép kín

Bên cạnh niềm vui của những người chạm tới đích là khoảng lặng nặng trĩu của các gia đình có con thiếu điểm, không thể bước vào ngôi trường mơ ước.

Ở nhiều ngôi nhà, bữa cơm tối vẫn còn nguyên trên bàn nhưng chẳng ai thiết ăn. Có em tự khóa cửa phòng, tắt điện thoại, né tránh mọi lời hỏi han vì cảm giác thất vọng và tự trách bản thân.

Đứng bên ngoài cánh cửa ấy, cha mẹ cũng đau như chính mình vừa đánh mất điều gì đó. Họ là những người chứng kiến rõ nhất hành trình con học ngày học đêm, thức khuya dậy sớm, có em sụt vài cân chỉ vì áp lực thi cử.

Những chữ "giá như" cứ lặng lẽ xuất hiện trong suy nghĩ của cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Rồi sau những giọt nước mắt, chính cha mẹ lại phải là người lau khô nước mắt trước, gạt nỗi buồn sang một bên để ôm con vào lòng và nhắc rằng: trượt nguyện vọng 1 không có nghĩa là đánh mất tất cả.

Nửa điểm, thậm chí chỉ 0,25 điểm, là khoảng cách rất mong manh nhưng đủ tạo nên một hàng rào vô hình giữa đỗ và trượt.

Anh Hoàng Nguyên (Hà Nội) nghẹn ngào chia sẻ: "Điểm chuẩn năm nay của nhiều trường khá cao. Con biết điểm xong bỏ luôn bữa tối rồi giam mình trong phòng. Nhìn con mà thắt lòng. Quyền được học tập của các con là chính đáng, nhưng thực tế trường công vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu".

Một phụ huynh có con trượt hai nguyện vọng đầu tâm sự: "Con nhà em trượt nguyện vọng 1 và 2, chỉ đỗ nguyện vọng 3. Thú thực, đến bố mẹ còn sốc và buồn. Nhưng nhìn con khóc, mình phải gồng lên làm điểm tựa. Thương con đến quặn lòng mà không biết phải làm gì hơn".

Chị Nguyễn Nga (Hà Nội) cũng không giấu được sự tiếc nuối khi con đạt 25,75 điểm, trong khi điểm chuẩn vào Trường THPT Yên Hòa là 26 điểm. "Chỉ thiếu 0,25 điểm thôi nhưng con buồn lắm. Giờ cả nhà vẫn thấp thỏm chờ đợi, hy vọng sẽ có thêm cơ hội nếu nhiều học sinh trúng tuyển trường chuyên xác nhận nhập học", chị chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại các thành phố lớn từ lâu không còn đơn thuần là một kỳ kiểm tra kiến thức. Đó là cuộc cạnh tranh khốc liệt mà áp lực đôi khi đè nặng lên vai những đứa trẻ chưa kịp lớn.

Phía sau những con số 0,25 hay 0,5 điểm là những giọt nước mắt, những đêm mất ngủ và sự kỳ vọng của cả gia đình.

Dẫu biết cuộc đua nào cũng có người về đích trước và người phải chọn một con đường khác, nhưng nhìn những gương mặt non nớt thẫn thờ sau ngày công bố điểm, không ai khỏi chạnh lòng.

Điều các em cần nhất lúc này không phải những lời trách móc hay so sánh, mà là sự thấu hiểu và một cái ôm từ cha mẹ để biết rằng điểm số có thể quyết định một ngôi trường, nhưng không thể quyết định giá trị của một con người.

Cánh cửa trường công lập có thể khép lại với một số em, nhưng tương lai thì không. Phía trước vẫn còn nhiều lựa chọn khác, nhiều con đường khác để trưởng thành. Và chỉ cần có gia đình đồng hành, các em vẫn sẽ đủ tự tin bước tiếp trên hành trình của mình.