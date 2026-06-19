tra cứu điểm thi vào lớp 10 Hà Nội 2026

Tối ngày 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 và hướng dẫn chi tiết cách tra cứu điểm lần đầu áp dụng trên ứng dụng iHanoi.

Tra cứu trên ứng dụng iHanoi

Năm nay lần đầu tiên Hà Nội cho tra cứu điểm thi lớp 10 trên trên ứng dụng iHanoi. Do vậy, Sở GD&ĐT hướng dẫn chi tiết cách thức tra cứu này như sau:

Bước 1: Mở ứng dụng iHanoi trên điện thoại; cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất nếu được yêu cầu. Tại trang chủ hoặc nhóm tiện ích giáo dục, chọn tiện ích "Tra cứu điểm thi và điểm chuẩn vào lớp 10 THPT" khi tiện ích được kích hoạt.

Bước 2: Tại tab "Tra cứu", nhập chính xác số báo danh của thí sinh vào ô tìm kiếm và nhấn nút "Tra cứu điểm".

Bước 3: Đối chiếu thông tin thí sinh hiển thị trên màn hình gồm họ tên, số báo danh; kiểm tra điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm xét tuyển, điểm chuyên nếu có và điểm thi từng môn. Học sinh, cha mẹ học sinh có thể sử dụng biểu tượng chia sẻ trên ứng dụng để lưu hoặc gửi kết quả khi cần đối chiếu.

Bước 4: Trường hợp cần đối chiếu ngưỡng trúng tuyển, chọn tab "Điểm chuẩn" để tra cứu điểm chuẩn các trường THPT khi được công bố. Chọn tab "Điểm của tôi" để xem nhanh kết quả điểm thi đã tra cứu/lưu trên ứng dụng.

Bước 5: Nếu ứng dụng chưa hiển thị tiện ích tra cứu tại thời điểm công bố hoặc truy cập chậm do số lượng người dùng lớn, có thể tra cứu qua các kênh web chính thức khác như: Cổng tuyển sinh đầu cấp của TP.Hà Nội hay Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Hà Nội.

Đặc biệt, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đối với những thí sinh đã đăng ký tài khoản trên ứng dụng iHanoi, hệ thống sẽ tự động gửi thông báo ngay khi điểm thi được công bố. Nhờ đó, phụ huynh và học sinh không cần liên tục truy cập các trang tra cứu để kiểm tra thông tin mà vẫn có thể nhận được thông báo kết quả một cách nhanh chóng và kịp thời.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng hướng dẫn cách tra cứu điểm thi lớp 10 theo các cách truyền thống như sau:

Tra cứu trên Cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố

Bước 1: Mở trình duyệt web trên máy tính hoặc điện thoại, truy cập Cổng tuyển sinh đầu cấp của Thành phố tại địa chỉ: https://tsdaucap.hanoi.gov.vn

Bước 2: Tại trang chủ Cổng tuyển sinh đầu cấp, chọn nút "Tra cứu điểm thi vào lớp 10" hoặc chọn mục tra cứu kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trên thanh chức năng/bảng thông báo của hệ thống.

Bước 3: Tại màn hình "Tra cứu điểm thi vào lớp 10", chọn hình thức tra cứu theo "Mã học sinh" hoặc "Số báo danh" theo yêu cầu hiển thị; nhập chính xác mã học sinh/số báo danh của thí sinh vào ô "Nhập thông tin".

Bước 4: Nhập "Mã bảo vệ" đúng theo ký tự hiển thị trên màn hình; nếu mã bảo vệ khó đọc, nhấn biểu tượng làm mới để lấy mã khác.

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin đã nhập và nhấn nút "Tra cứu điểm thi". Đọc kỹ kết quả hiển thị; có thể chụp màn hình hoặc in kết quả tra cứu để đối chiếu khi cần thiết.

Tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Hà Nội

Bước 1: Truy cập địa chỉ: https://diemthi.hanoi.edu.vn

Bước 2: Tại trang chủ, chọn banner/thông báo hoặc chuyên mục của Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục về tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn vào lớp 10 năm 2026 của các trường THPT công lập trên địa bàn như sau: