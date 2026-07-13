Khán giả thất vọng sau show của MCK giữa mưa lớn và bùn nhão

Chỉ sau một đêm, cụm từ "Những Thành phố mơ màng" xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, với hàng loạt bài đăng, hình ảnh và video được chia sẻ lại chủ yếu xoay quanh trải nghiệm không như kỳ vọng của khán giả tại concert Những Thành phố mơ màng Summer 2026, với sự góp mặt của JustaTee, Thắng, MCK, Obito, Low G, GREY D, WEAN, marzuz, Shiki và Dangrangto, diễn ra tối 12/7 tại Công viên Yên Sở, Hà Nội.

Theo kế hoạch, ban tổ chức phát hành nhiều hạng vé như Early Bird, Standard, VIP và Combo, thu hút đông đảo khán giả tham dự. Tuy nhiên, diễn biến thời tiết bất lợi đã khiến toàn bộ khu vực tổ chức nhanh chóng biến thành một bãi bùn lầy sau cơn mưa lớn kéo dài.

Thời tiết xấu khiến khán giả khu vực đứng 'ngập' trong đất bùn.

﻿Ảnh: MXH, @vaanhaf.yunhe

Nhiều hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hàng nghìn người phải lội qua lớp bùn đặc quánh và lầy lội. Không ít khán giả phải chịu ảnh lấm lem, chân lún sâu trong bùn hoặc tìm mọi cách rời khỏi khu vực khi chương trình vẫn chưa kết thúc. Việc di chuyển giữa các phân khu trở nên vô cùng khó khăn trong điều kiện mặt sân trơn trượt.

Không chỉ chịu ảnh hưởng bởi thời tiết, nhiều người cho biết họ buộc phải rời concert sớm dù đã bỏ ra số tiền không nhỏ để mua vé. Một bài đăng thu hút lượng tương tác lớn cho biết dù mua vé gần 900.000 đồng nhưng trải nghiệm nhận lại hoàn toàn không tương xứng.

Ảnh: Facebook

Theo phản ánh của khán giả này, khu vực vé Standard gần như không thể quan sát rõ nghệ sĩ biểu diễn do sân khấu được thiết kế khá thấp. Việc phân chia khu vực thiếu ranh giới rõ ràng, lực lượng hướng dẫn mỏng khiến người xem liên tục bị chen lấn.

Bên cạnh bùn lầy, nhiều người tham dự còn phản ánh khu vực công viên xuất hiện mùi hôi nồng nặc của cỏ mục hoặc chất thải động vật khiến không khí trở nên khó chịu hơn rất nhiều.

Ngoài yếu tố thời tiết, khâu tổ chức cũng là vấn đề được nhiều khán giả nhắc đến. Theo phản ánh, hệ thống âm thanh và ánh sáng nhiều lần gặp trục trặc trong quá trình biểu diễn, làm gián đoạn trải nghiệm thưởng thức âm nhạc. Một số ý kiến cho rằng sân khấu chưa được thiết kế hợp lý, trong khi việc điều phối người tham dự giữa các phân khu còn thiếu chuyên nghiệp.

Ảnh: @v.hieuu

Đến sáng 13/7, mạng xã hội vẫn tiếp tục xuất hiện hàng nghìn bài viết chỉ trích công tác tổ chức của chương trình. Không chỉ câu chuyện trong đêm diễn, hình ảnh tại Công viên Yên Sở vào sáng hôm sau cũng gây nhiều tranh luận. Sau khi hàng nghìn người rời đi, khu vực tổ chức phủ kín áo mưa dùng một lần, rác thải và cả giày dép bị bỏ lại trên bãi cỏ.

Ảnh: MXH

Nhiều người cho rằng việc công viên trở nên nhếch nhác không hoàn toàn xuất phát từ khâu tổ chức mà còn phản ánh ý thức của một bộ phận người tham dự. Tài khoản Vu Nguyen Huu (Facebook) bình luận: "Thấy mọi người chỉ trích ban tổ chức rất nhiều, nhưng mỗi người cũng để lại một chiếc áo mưa, vài chai nước hay rác đồ ăn. Sáng hôm sau cả công viên giống như một bãi rác khổng lồ".

Những ý kiến này cũng mở ra một góc nhìn khác về trách nhiệm của người tham gia các sự kiện ngoài trời. Trong khi ban tổ chức có trách nhiệm bố trí lực lượng thu gom và đảm bảo vệ sinh sau chương trình, việc giữ gìn môi trường chung vẫn phụ thuộc rất lớn vào ý thức của từng cá nhân.

Sự cố lần này tiếp tục cho thấy những thách thức khi tổ chức các đại nhạc hội ngoài trời trong điều kiện thời tiết khó lường. Bên cạnh chất lượng nghệ thuật, dù sở hữu dàn nghệ sĩ chất lượng, nhưng khâu chuẩn bị hạ tầng, phương án ứng phó với mưa lớn, tổ chức phân luồng khán giả cũng như công tác vệ sinh môi trường sau sự kiện mới là những yếu tố quan trọng quyết định trải nghiệm của cả nghệ sĩ lẫn khán giả tham gia.