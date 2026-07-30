Khoa học & Đời sống

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Đề xuất bỏ công chứng mua bán nhà đất: Luật sư cảnh báo rủi ro

Minh Quân - Hà Anh

Dự thảo Luật Đất đai đề xuất bỏ công chứng bắt buộc khi mua bán nhà đất. Luật sư cảnh báo nguy cơ tranh chấp và lừa đảo.

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