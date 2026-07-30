Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đẩy giá nhà nếu cho nhận cọc sớm

Minh Quân - Hà Anh

Hiệp hội bất động sản TP HCM đề xuất cho chủ đầu tư nhận cọc sớm, nhưng chuyên gia cảnh báo nguy cơ bán lúa non, đẩy giá nhà.

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