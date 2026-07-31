Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] TP.HCM tăng trưởng GRDP cao nhất 10 năm

Minh Quân - Hà Anh

TP.HCM ghi nhận GRDP tăng cao nhất 10 năm, quý đầu đạt 8,27%. Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM kiến nghị tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục.

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