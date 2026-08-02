Khoa học & Đời sống

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Thị trường căn hộ dọc Vành đai 2.5 sôi động nhờ tiến độ hạ tầng

Trường Hân

Hạ tầng hoàn thiện thúc đẩy giá căn hộ dọc Vành đai 2.5 tăng mạnh, mở ra cơ hội đầu tư hấp dẫn trong thị trường bất động sản nội đô.

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