Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Hà Nội hỗ trợ người thu nhập thấp đổi xe máy cũ từ 2026

Minh Quân - Hà Anh

UBND TP Hà Nội xây dựng phương án hỗ trợ người thu nhập thấp thay thế xe máy cũ gây ô nhiễm, áp dụng từ tháng 7/2026.

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