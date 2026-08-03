Khoa học & Đời sống

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Chủ nhà hoảng loạn khi rắn khổng lồ rơi từ điều hòa

Trường Hân

Rắn khổng lồ rơi xuống nhà khiến chủ nhà hoảng loạn, cô gái la hét trong hoảng sợ, anh trai kịp thời giúp xử lý.

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