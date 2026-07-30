Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Nhựa Tiền Phong lãi kỷ lục gần 478 tỷ đồng trong quý II

Minh Quân - Hà Anh

Nhựa Tiền Phong (NTP) ghi nhận lợi nhuận sau thuế gần 478 tỷ đồng trong quý II, cao nhất lịch sử hơn 65 năm hoạt động.

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