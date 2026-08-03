Khoa học & Đời sống

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Xử phạt nữ tài xế lùi xe trên cao tốc 35 triệu đồng

Trường Hân

Hành vi lùi xe trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết của nữ tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm, cảnh báo về an toàn giao thông.

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