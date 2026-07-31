Khoa học & Đời sống

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[SPOTLIGHT] Kiện toàn Ban Chỉ đạo thu hồi tài sản đại án Vạn Thịnh Phát

Minh Quân - Hà Anh

Thủ tướng Lê Minh Hưng bổ nhiệm Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu làm Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 742 nhằm tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tối ưu đấu giá tài sản.

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