Giới sưu tầm săn lùng loài cây dáng quái giá trị hàng trăm triệu

Nhiều sản phẩm độc lạ hút khách ngày vía Thần Tài Tượng vàng 24K, vàng mini, và trang sức hình linh vật thu hút khách dịp vía Thần Tài năm nay.

Người dân chen chân xếp hàng mua vàng ngày vía Thần Tài Tại nhiều tuyến phố vàng truyền thống ở Hà Nội, bất chấp thời tiết ẩm ướt, hàng trăm khách hàng đội mưa xếp hàng dài từ tối 25/2 và rạng sáng 26/2, kiên nhẫn chờ tới lượt mua vàng ngày Vía Thần Tài để cầu may, đón tài lộc cả năm.

Người dân xếp hàng mua vàng dịp vía Thần Tài cầu may Hàng trăm người Hà Nội chen chân mua vàng dịp vía Thần Tài 2026, thể hiện tín ngưỡng và truyền thống cầu may đầu năm mới.

Cách chống nồm ẩm trong nhà đơn giản, không tốn tiền Không cần đến máy móc đắt tiền, gia chủ vẫn có thể hạn chế hiện tượng nồm ẩm hiệu quả với những bí quyết đơn giản, không tốn kém.

VinFast Flazz: Thiết kế chất, dễ vận hành với 2 pin, lựa chọn xứng đáng Không cần bằng lái, đi cả tuần không hết pin và còn được sạc miễn phí, VinFast Flazz đang trở thành xe máy điện “tình đầu” của những người dùng trẻ.

Loài cá biển quý hiếm nửa triệu đồng/kg Cá mãng cầu, với thịt chắc, ngọt tự nhiên, giá cao từ 300.000-500.000 đồng/kg, là món hải sản hiếm và được săn đón tại Việt Nam.

Ngày vía Thần Tài: Mâm cúng tam sên và bánh tạo hình hút khách Ngày vía Thần Tài, nhiều người mua mâm cúng tam sên từ vài trăm nghìn đến triệu đồng để cầu may mắn và tài lộc đầu năm.

Chiêm ngưỡng 5 ngôi nhà đẹp nhất thế giới Từ biệt thự của tỷ phú Mukesh Ambani đến lâu đài hiện đại, các công trình này thể hiện đẳng cấp xa hoa và kiến trúc đỉnh cao.