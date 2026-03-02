Khoa học & Đời sống

Giới sưu tầm săn lùng loài cây dáng quái giá trị hàng trăm triệu

Hoàng Minh (tổng hợp)

"Cây chân voi" không chỉ là bonsai đặc biệt, mà còn thể hiện sự khắc nghiệt của thời gian, mang giá trị nghệ thuật.

cay1.jpg
Trên thị trường cây cảnh, một cái tên lạ đang khiến giới sành chơi tò mò là “cây chân voi” (Operculicarya pachypus). Ảnh: Lazada
cay2.jpg
Không thẳng, không thanh mảnh như nhiều dòng bonsai truyền thống, "cây chân voi" có phần đế phình to, nổi u cục tự nhiên, bề mặt sần sùi. Ảnh: PictureThis
cay3.jpg
Sự “xù xì” này trở thành giá trị thẩm mỹ cốt lõi của cây. Ảnh: Caudex Farm
cay4.jpg
Với giới chơi cây lâu năm, một bộ gốc càng dị, càng già, càng thể hiện được sự khắc nghiệt của thời gian, giá trị càng cao. Ảnh: Caudexpetals
cay5.jpg
Giới kinh doanh cho biết, những cây nhỏ giá vài triệu đồng, song các cây có tuổi đời lớn, gốc khủng, dáng độc thường được định giá từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Africanornamentalnursery
cay6.jpg
Một số cây nhập khẩu, tạo hình đẹp và được chăm sóc kỹ lưỡng, giá có thể cao hơn nữa. Ảnh: Reddit
cay7.jpg
Theo người bán, dòng cây này sinh trưởng chậm, khó chăm sóc và đòi hỏi kỹ thuật cao nên nguồn cung hạn chế. Ảnh: Flickr
cay8.jpg
Khác với loại cây cảnh phổ thông phục vụ số đông, “cây chân voi” gần như là sân chơi của giới sưu tầm chuyên nghiệp. Ảnh: Xplant
cay9.jpg
Không chỉ nhìn vào vẻ ngoài, người mua còn đánh giá cấu trúc rễ, độ già của thân, thế cây và khả năng phát triển lâu dài. Ảnh: Flickr
cay10.jpg
Mỗi cây giống như một tác phẩm điêu khắc sống, mang giá trị nghệ thuật nhiều hơn giá trị trang trí đơn thuần. Ảnh: Caudex petals
Video: Độc đáo đu đủ bonsai chơi Tết. Nguồn: VTV24
