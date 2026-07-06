[GALLERY] Samsung tăng tốc điện thoại màn hình cuộn, smartphone sắp đổi đời?

xemptyzxemptyzSamsung được cho là đang tăng tốc phát triển điện thoại màn hình cuộn đầu tiên với mục tiêu thương mại hóa ngay trong nửa đầu năm 2028, đánh dấu bước tiến mới sau nhiều năm hãng tiên phong ở phân khúc điện thoại gập, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ smartphone cao cấp có khả năng mở rộng màn hình linh hoạt hơn mà vẫn giữ được kích thước nhỏ gọn khi mang theo bên mình.
Theo các thông tin rò rỉ từ Hàn Quốc, thiết bị này có thể được giới thiệu cùng dòng Galaxy S28 hoặc trở thành một sản phẩm hoàn toàn mới trong hệ sinh thái Galaxy với tên gọi tạm thời Galaxy Z Slide, sở hữu màn hình khoảng 10 inch theo tỷ lệ 16:9 khi mở rộng hoàn toàn, mật độ điểm ảnh khoảng 440 ppi và Samsung cũng đã lên kế hoạch phát triển thế hệ thứ hai dự kiến xuất hiện vào năm 2030.
Ý tưởng cốt lõi của điện thoại màn hình cuộn là mang đến trải nghiệm sử dụng gần giống một chiếc máy tính bảng nhưng vẫn đảm bảo sự tiện lợi của smartphone, khi người dùng có thể kéo dài màn hình để xem phim, làm việc, chỉnh sửa tài liệu hoặc đa nhiệm thay vì phải mở máy theo cơ chế gập như trên các mẫu Galaxy Z Fold hiện nay, qua đó tạo nên trải nghiệm hiển thị liền mạch hơn.
Việc Samsung đẩy mạnh nghiên cứu công nghệ mới diễn ra trong bối cảnh lợi thế của hãng trên thị trường điện thoại gập đang dần bị thu hẹp khi ngày càng nhiều nhà sản xuất Trung Quốc gia nhập cuộc đua, trong khi số liệu từ Omdia cho thấy thị phần tấm nền màn hình gập của Samsung đã giảm từ khoảng 41,8% trong quý IV/2025 xuống còn 27% ở quý I/2026, buộc hãng phải tìm kiếm một hướng đi đủ khác biệt để tiếp tục dẫn đầu.
Tuy nhiên, phát triển điện thoại màn hình cuộn được đánh giá còn khó hơn nhiều so với smartphone gập bởi toàn bộ màn hình phải vận hành thông qua hệ thống con lăn và cơ cấu cơ khí có độ chính xác cực cao, đồng thời phải đảm bảo khả năng cuộn ra, thu vào hàng nghìn lần mà không xuất hiện nếp nhăn, gợn sóng, biến dạng hay ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.
Ngoài bài toán về độ bền của tấm nền OLED, Samsung còn phải tối ưu khung máy, vật liệu bảo vệ, hệ thống con lăn và các lớp đỡ phía dưới để thiết bị vẫn đủ mỏng, nhẹ và đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, trong khi chi phí sản xuất loại màn hình này được dự báo sẽ cao hơn đáng kể so với công nghệ điện thoại gập hiện nay.
Thực tế, Samsung đã theo đuổi công nghệ màn hình cuộn trong nhiều năm khi từng giới thiệu nguyên mẫu Flex Hybrid tại CES 2023 với cơ chế kết hợp gập và trượt, sau đó tiếp tục trình diễn Rollable Flex tại SID Display Week với màn hình có thể mở rộng từ 49 mm lên hơn 254 mm, cho thấy nền tảng công nghệ đã dần hoàn thiện để hướng tới sản phẩm thương mại trong tương lai gần.
Nếu giải quyết được các thách thức về độ bền, cơ chế vận hành và mức giá bán, điện thoại màn hình cuộn của Samsung không chỉ giúp hãng tạo ra lợi thế mới trong cuộc cạnh tranh smartphone cao cấp mà còn có thể mở đầu cho một xu hướng thiết kế hoàn toàn mới, nơi người dùng sở hữu một thiết bị vừa nhỏ gọn như điện thoại thông minh vừa có không gian hiển thị rộng tương đương máy tính bảng chỉ bằng thao tác kéo màn hình.
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