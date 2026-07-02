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[GALLERY] Điện thoại đầy bộ nhớ? 5 mẹo giải phóng dung lượng cực nhanh

Thiên Trang (TH)

Điện thoại đầy bộ nhớ khiến máy chậm, hao pin và không thể cài ứng dụng mới. Dưới đây là 5 cách giải phóng dung lượng hiệu quả mà không cần xóa ứng dụng.

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Điện thoại đầy bộ nhớ là tình trạng mà hầu hết người dùng đều gặp phải sau một thời gian sử dụng, bất kể thiết bị có dung lượng 128GB, 256GB hay cao hơn, khiến máy hoạt động chậm chạp, không thể cài đặt thêm ứng dụng, lưu ảnh hoặc video mới, đồng thời tiêu hao pin nhanh hơn do hệ thống phải xử lý lượng dữ liệu lớn, vì vậy việc biết cách giải phóng dung lượng đúng cách sẽ giúp thiết bị hoạt động ổn định mà không cần xóa các ứng dụng đang sử dụng hằng ngày.
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Theo các chuyên gia, nguyên nhân phổ biến khiến điện thoại nhanh đầy bộ nhớ là người dùng cài đặt quá nhiều ứng dụng nặng, lưu trữ quá nhiều ảnh và video, để bộ nhớ đệm (cache) tích tụ trong thời gian dài, không cập nhật hệ điều hành hoặc để quá nhiều ứng dụng chạy ngầm, khiến không gian lưu trữ ngày càng bị thu hẹp và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất của thiết bị.
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Một trong những cách đơn giản và hiệu quả nhất để giải phóng dung lượng là thường xuyên xóa bộ nhớ đệm của các ứng dụng, bởi đây chỉ là nơi lưu các tệp dữ liệu tạm thời giúp ứng dụng tải nhanh hơn và việc xóa cache hầu như không làm mất dữ liệu quan trọng, trong khi có thể trả lại hàng trăm MB hoặc thậm chí vài GB dung lượng nếu thực hiện định kỳ trên cả điện thoại Android lẫn iPhone.
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Người dùng cũng nên dành thời gian dọn dẹp những hình ảnh, video, tài liệu và tin nhắn cũ không còn giá trị sử dụng, đồng thời kích hoạt tính năng tự động xóa tin nhắn sau một khoảng thời gian nhất định nếu thiết bị hỗ trợ, qua đó hạn chế tình trạng dữ liệu tích tụ trong nhiều năm và chiếm dụng bộ nhớ một cách không cần thiết.
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Bên cạnh đó, việc cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới cũng là giải pháp đáng cân nhắc vì các bản cập nhật thường tối ưu khả năng quản lý bộ nhớ, sửa lỗi hệ thống và cải thiện hiệu năng tổng thể, giúp thiết bị vận hành mượt mà hơn, đồng thời trong một số trường hợp có thể cân nhắc khôi phục cài đặt gốc sau khi đã sao lưu toàn bộ dữ liệu quan trọng.
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Một nguyên nhân ít được chú ý là tính năng tự động tải ảnh, video và tài liệu từ các ứng dụng nhắn tin, bởi mỗi tệp được gửi đến đều tự động lưu vào bộ nhớ mà người dùng không hề hay biết, vì vậy việc tắt chế độ tự động tải xuống sẽ giúp tiết kiệm đáng kể dung lượng lưu trữ, đặc biệt với những người thường xuyên tham gia nhiều nhóm trò chuyện.
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Nếu sở hữu nhiều ảnh, video hoặc tài liệu quan trọng nhưng không muốn xóa, người dùng có thể chuyển dữ liệu lên các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud, Google Drive, Google Photos hoặc Flickr để giải phóng bộ nhớ trong, đồng thời vẫn đảm bảo dữ liệu được sao lưu an toàn và có thể truy cập từ nhiều thiết bị khác nhau khi cần.
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Thay vì vội vàng gỡ bỏ các ứng dụng yêu thích, người dùng chỉ cần kết hợp xóa cache, dọn dữ liệu cũ, cập nhật hệ điều hành, tắt tự động tải xuống và sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây là đã có thể giải phóng đáng kể dung lượng, giúp điện thoại hoạt động mượt mà, ổn định hơn và kéo dài tuổi thọ thiết bị trong quá trình sử dụng hằng ngày.
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