FIFA tăng ngân sách bồi thường cho CLB tại World Cup 2026

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang hoàn tất chương trình bồi thường tài chính dành cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự World Cup 2026, với tổng ngân sách được đánh giá ở mức kỷ lục trong lịch sử giải đấu.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, các đội bóng sẽ nhận hơn 11.000 USD cho mỗi cầu thủ mỗi ngày trong suốt thời gian giải đấu diễn ra. Với việc World Cup 2026 kéo dài tới 38 ngày và quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển, tổng số tiền FIFA phải chi trả dự kiến tăng mạnh.

FIFA tăng mạnh tiền đền bù cho các CLB.

FIFA từng phân bổ khoảng 209 triệu USD cho chương trình hỗ trợ các CLB tại World Cup 2022 ở Qatar. Tuy nhiên, ở chu kỳ World Cup 2026 và 2030, ngân sách đã được nâng lên khoảng 355 triệu USD, tương đương mức tăng gần 70%.

Động thái này phản ánh áp lực ngày càng lớn mà các đội bóng phải gánh chịu khi nhả cầu thủ cho đội tuyển quốc gia trong thời gian dài. Không chỉ mất nhân sự chủ chốt, các CLB còn đối diện nguy cơ cầu thủ dính chấn thương hoặc suy giảm thể lực sau giải đấu kéo dài gần 1 tháng rưỡi.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của cơ chế phân bổ lần này là FIFA mở rộng đối tượng được hưởng quyền lợi. Không chỉ CLB chủ quản, những đội bóng đang mượn cầu thủ cũng sẽ được chia phần ngân sách hỗ trợ.

Giới chuyên môn đánh giá đây là bước đi mang tính cân bằng lợi ích trong ngành công nghiệp bóng đá hiện đại, nơi các CLB ngày càng đầu tư mạnh cho hệ thống đào tạo, y tế, phục hồi thể lực và quản trị cầu thủ.

World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, đồng thời là kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Việc mở rộng số lượng đội bóng giúp FIFA gia tăng đáng kể doanh thu từ bản quyền truyền hình, tài trợ và thương mại toàn cầu.

Theo nhiều chuyên gia tài chính thể thao, khoản chi hàng trăm triệu USD cho các CLB thực chất chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với nguồn thu khổng lồ mà FIFA dự kiến thu về từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ở góc độ kinh doanh bóng đá, việc FIFA tăng mạnh tiền bồi thường cũng được xem là động thái nhằm duy trì quan hệ với các CLB châu Âu – nơi đang sở hữu phần lớn ngôi sao hàng đầu thế giới và có tiếng nói ngày càng lớn trong hệ sinh thái bóng đá toàn cầu.

Nhiều đội bóng lớn như Real Madrid, Manchester City, Arsenal hay Paris Saint-Germain được dự báo sẽ nhận khoản tiền rất lớn nhờ sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia góp mặt tại World Cup 2026.

Không chỉ các ông lớn châu Âu hưởng lợi, nhiều CLB Nam Mỹ, châu Phi hay châu Á cũng có cơ hội cải thiện nguồn thu nếu cầu thủ của họ góp mặt tại giải đấu. Điều này góp phần tạo thêm nguồn lực tài chính cho các đội bóng trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng tăng cao.

World Cup hiện không chỉ là sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh mà còn là “cỗ máy kiếm tiền” của ngành công nghiệp bóng đá toàn cầu, nơi dòng tiền từ tài trợ, quảng cáo, truyền hình và thương mại liên tục lập kỷ lục mới qua từng kỳ tổ chức.