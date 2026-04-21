World Cup không còn là 'cú hích' lớn cho thị trường tivi

Khu trưng bày rực rỡ… nhưng thiếu người mua

Những ngày giữa tháng 4, tại nhiều siêu thị điện máy ở Hà Nội, không khó để bắt gặp hình ảnh các khu trưng bày tivi được đầu tư bắt mắt. Màn hình lớn đồng loạt phát những pha bóng tốc độ cao, cỏ xanh mướt, âm thanh dồn dập như kéo người xem vào không khí sân cỏ.

Các banner “Đón mùa bóng lớn”, “Sắm tivi xem World Cup” treo dày đặc. Nhân viên liên tục giới thiệu các tính năng tối ưu cho thể thao như tần số quét cao, chế độ giảm nhòe chuyển động.

Khu trưng bày tivi rực rỡ… nhưng thiếu người mua

Nhưng trái ngược với sự sôi động trên màn hình là một không gian mua sắm khá… yên ắng. Khách ghé xem không ít, nhưng phần lớn chỉ dừng lại vài phút, hỏi giá, so sánh rồi rời đi.

“Có ngày khách xem đông nhưng bán được rất ít. Nhiều người nói để về suy nghĩ thêm”, anh Nguyễn Văn Hùng, nhân viên bán hàng tại một siêu thị điện máy, chia sẻ.

Một quản lý cửa hàng cho biết thêm, lượng khách có tăng nhẹ so với thời điểm trước đó, nhưng không tạo được “đỉnh mua sắm” như những mùa World Cup trước.

Bên cạnh đó cũng có thể thấy tâm lý người dùng cũng đã thay đổi, họ cân nhắc từng đồng trước khi quyết định mua sắm. Nếu trước đây, World Cup là dịp để “mạnh tay” nâng cấp tivi, thì hiện nay, quyết định mua sắm trở nên chậm rãi và tính toán hơn.

Chị Lê Thu Trang (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết: “Thấy quảng cáo cũng thích, màn hình lớn xem bóng đá chắc chắn đã hơn. Nhưng giá tivi giờ không rẻ, trong khi còn nhiều khoản phải chi. Nên tôi vẫn đang cân nhắc.”

Không ít người thẳng thắn cho rằng việc mua tivi chỉ để phục vụ một sự kiện kéo dài vài tuần là chưa thực sự hợp lý.

Anh Trần Quang Duy (Hai Bà Trưng) nói: “Tivi nhà tôi mua từ kỳ trước, vẫn dùng tốt. Nếu chưa hỏng thì tôi không có lý do gì phải đổi chỉ vì World Cup.”

Một xu hướng đáng chú ý là người tiêu dùng ngày càng ưu tiên tính “đáng tiền” thay vì cảm xúc nhất thời. Họ cân nhắc giữa chi phí bỏ ra và tần suất sử dụng, thay vì mua theo trào lưu.

World Cup không còn là “cú hích vàng”

Từ góc nhìn thị trường, các nhà bán lẻ cũng thừa nhận World Cup đang dần mất đi vai trò “kích cầu” mạnh mẽ như trước.

Đại diện một hệ thống điện máy cho biết: “Những năm trước, cứ trước World Cup 1–2 tháng là doanh số tivi tăng rất rõ, đặc biệt là màn hình lớn. Năm nay có tăng nhưng không đáng kể.”

Sự thay đổi này đến từ nhiều yếu tố. Thứ nhất là bối cảnh kinh tế khiến người tiêu dùng thận trọng hơn với các khoản chi lớn. Tivi – vốn là mặt hàng giá trị cao – dễ bị trì hoãn trong danh sách mua sắm.

Thứ hai là thị trường đã bước vào giai đoạn bão hòa. Trong giai đoạn 2018–2022, nhiều gia đình đã nâng cấp lên Tivi 4K, kích thước lớn. Điều này khiến nhu cầu thay mới hiện tại giảm đáng kể.

World Cup, vì thế, không còn đủ sức tạo ra “làn sóng mua sắm” như trước, mà chỉ đóng vai trò hỗ trợ nhẹ cho nhu cầu vốn đã có sẵn.

World Cup không còn là “cú hích vàng” tivi.

Bên cạnh đó, yếu tố công nghệ chưa đủ “kích thích” người mua cũng khá quan trọng. Một thực tế khó phủ nhận là công nghệ tivi hiện nay chưa tạo ra “bước nhảy vọt” đủ lớn để thúc đẩy người dùng nâng cấp.

Các dòng tivi mới như QLED, OLED, Mini LED mang lại chất lượng hình ảnh tốt hơn, nhưng với nhiều người tiêu dùng phổ thông, sự khác biệt này chưa đủ rõ ràng so với tivi họ đang sử dụng.

“Khách vẫn hỏi rất nhiều về OLED, QLED. Nhưng khi nghe giá cao hơn vài triệu đến cả chục triệu, họ thường quay lại chọn dòng phổ thông”, một nhân viên bán hàng cho biết.

Nói cách khác, công nghệ vẫn tiến lên, nhưng “cảm nhận giá trị” của người dùng lại không tăng tương ứng.

Đứng trước thực trạng "ế ẩm" trước mùa World Cup, các doanh nghiệp đẩy mạnh khuyến mãi như: Giảm giá trực tiếp 10–30%; tặng kèm loa thanh, phụ kiện; hỗ trợ trả góp 0%; Tặng gói xem bóng đá.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, các chương trình này chủ yếu giúp duy trì sức mua, chứ chưa tạo ra sự bùng nổ.

“Khuyến mãi vẫn thu hút khách đến xem, nhưng để họ quyết định mua thì không dễ. Khách giờ rất cân nhắc”, đại diện một hệ thống bán lẻ cho biết.

Một số nhân viên bán hàng cũng thừa nhận, yếu tố giá không còn là “chìa khóa duy nhất”. Người tiêu dùng hiện quan tâm nhiều hơn đến việc sản phẩm có thực sự cần thiết hay không.

Việc FIFA World Cup không còn tạo ra cú hích mạnh cho thị trường tivi phản ánh một thực tế: người tiêu dùng Việt Nam đang thay đổi – từ cảm tính sang lý trí, từ mua theo sự kiện sang mua theo nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, thị trường tivi không hẳn suy giảm, nhưng đang bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, nơi quyết định mua sắm không còn dễ bị “kích hoạt” bởi những mùa bóng lớn.