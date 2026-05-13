Miami kỳ vọng bùng nổ du lịch nhờ World Cup 2026

World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn được xem là “mỏ vàng” kinh tế đối với các thành phố đăng cai. Trong số 16 thành phố chủ nhà của giải đấu, Miami nổi lên như một điểm đến đặc biệt nhờ sức hút du lịch, tài chính và giải trí hàng đầu nước Mỹ. Đây cũng là nơi dự kiến diễn ra trận đấu của tuyển Bồ Đào Nha với sự góp mặt của siêu sao Cristiano Ronaldo ở vòng bảng.

Theo FIFA, World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô lớn chưa từng có khi có 48 đội tuyển tham dự và 104 trận đấu. Riêng Miami sẽ tổ chức 7 trận, bao gồm vòng bảng, vòng 1/16, tứ kết và trận tranh hạng ba.

Miami được kỳ vọng đón hàng triệu du khách trong mùa World Cup 2026.

Điều khiến Miami được chú ý không chỉ nằm ở bóng đá. Thành phố này từ lâu đã được mệnh danh là “Magic City” – “thành phố ma thuật” – nhờ tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng và sức hút mạnh mẽ với giới đầu tư toàn cầu. Theo số liệu được đề cập trong bài viết của Thể thao & Văn hóa, khu vực đô thị Miami có GDP năm 2023 đạt hơn 533 tỷ USD, nằm trong nhóm trung tâm kinh tế lớn nhất bang Florida.

Giới chuyên gia nhận định World Cup 2026 sẽ là cú hích mạnh cho ngành du lịch, khách sạn, bán lẻ và dịch vụ tại Miami. Thành phố ven biển này vốn đã nổi tiếng với các bãi biển, hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, trung tâm mua sắm và đời sống giải trí sôi động. Khi World Cup diễn ra, lượng khách quốc tế dự kiến tăng đột biến, kéo theo nhu cầu khổng lồ về lưu trú, ăn uống và vận chuyển.

Thị trưởng Miami Francis Suarez từng ví World Cup 2026 giống như “7 kỳ Super Bowl diễn ra liên tiếp trong một tháng”. Thành phố dự kiến đón khoảng 1 triệu du khách trong thời gian diễn ra giải đấu. Đây được xem là cơ hội lớn để Miami quảng bá hình ảnh và thúc đẩy doanh thu du lịch toàn cầu.

Sức hút từ các siêu sao bóng đá như Cristiano Ronaldo góp phần thúc đẩy du lịch và dịch vụ tại Miami.

Không chỉ các khách sạn hưởng lợi, nhiều lĩnh vực khác cũng được dự báo “ăn theo” World Cup như hàng không, thương mại, bất động sản cho thuê ngắn hạn và kinh tế đêm. Các nền tảng đặt phòng lưu trú như Airbnb được cho là sẽ bước vào giai đoạn cao điểm khi giá phòng tại Miami có thể tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.

Một trong những điểm nhấn của Miami trong kỳ World Cup tới là FIFA Fan Festival tổ chức tại Bayfront Park. Đây sẽ là khu tổ hợp lễ hội quy mô lớn với màn hình khổng lồ, âm nhạc, ẩm thực và các hoạt động giải trí phục vụ hàng nghìn cổ động viên mỗi ngày. Mô hình này không chỉ giúp tăng trải nghiệm du khách mà còn tạo nguồn thu lớn cho các doanh nghiệp địa phương.

Các khu vực nổi tiếng như South Beach, Brickell hay Wynwood cũng được kỳ vọng trở thành “điểm nóng” tiêu dùng trong mùa hè 2026. Theo giới phân tích du lịch, World Cup sẽ thúc đẩy mạnh chi tiêu ở phân khúc cao cấp, từ nhà hàng, quán bar đến các dịch vụ giải trí ban đêm vốn là thế mạnh của Miami.

Hard Rock Stadium, nơi dự kiến tổ chức các trận đấu lớn của World Cup 2026 tại Miami.

Sức hút của Miami còn đến từ hiệu ứng bóng đá và người nổi tiếng. Thành phố hiện là “đại bản doanh” của CLB Inter Miami – nơi Lionel Messi thi đấu. Việc World Cup đưa thêm những ngôi sao như Cristiano Ronaldo tới đây được kỳ vọng tiếp tục giúp Miami củng cố vị thế trung tâm bóng đá mới của nước Mỹ.

Theo các công ty lữ hành quốc tế, Miami đang nằm trong nhóm điểm đến được khách Việt quan tâm nhất cho hành trình xem World Cup 2026. Dù chi phí dự kiến lên tới hàng trăm triệu đồng, nhiều người vẫn sẵn sàng chi mạnh để kết hợp xem bóng đá với trải nghiệm du lịch Bắc Mỹ.

Không chỉ mang ý nghĩa thể thao, World Cup 2026 đang được nhìn nhận như một “siêu dự án kinh tế” đối với các thành phố đăng cai. Với Miami, giải đấu này có thể trở thành cú hích đưa thành phố tiếp tục bứt phá về du lịch, dịch vụ và thương mại quốc tế trong nhiều năm tới.