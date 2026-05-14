FIFA ra mắt bộ sưu tập áo World Cup 2026 giá cao gây tranh cãi

Chỉ còn hơn một tháng nữa FIFA World Cup 2026 khởi tranh, FIFA đã sớm bước vào cuộc đua thương mại bằng việc tung ra bộ sưu tập áo phiên bản giới hạn dành cho các thành phố đăng cai tại Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, thay vì tạo “cơn sốt” trong cộng đồng người hâm mộ, loạt sản phẩm này lại vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội vì mức giá quá cao cùng thiết kế bị chê thiếu thẩm mỹ.

Mức giá gây choáng của các mẫu áo quảng bá cho World Cup 2026.

Theo giới thiệu từ FIFA, mỗi mẫu áo thuộc bộ sưu tập thành phố chủ nhà World Cup 2026 được bán với giá 375 USD, tương đương khoảng 9,6 – 9,8 triệu đồng tùy tỷ giá. Đây là mức giá khiến nhiều người bất ngờ bởi cao gấp nhiều lần áo đấu chính hãng của các đội tuyển quốc gia.

Các mẫu đầu tiên được FIFA mở bán dành cho những thành phố như New York/New Jersey, Seattle, Boston hay Kansas City. Theo quảng bá, sản phẩm được lấy cảm hứng từ poster nghệ thuật đặc trưng của từng địa phương, đi kèm hộp sưu tầm cao cấp và công nghệ NFC xác thực phiên bản giới hạn.

Dù vậy, phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội lại khá tiêu cực. Nhiều ý kiến cho rằng FIFA đang “thổi giá” quá mức cho một sản phẩm chưa tương xứng về mặt thiết kế.

Một tài khoản trên mạng xã hội X bình luận: “375 USD cho chiếc áo nhìn như poster quảng cáo du lịch dán lên áo phông”. Người khác mỉa mai: “Trông như đồ bán giảm giá ở cửa hàng lưu niệm sân bay nhưng giá gần 10 triệu đồng”.

Không ít người dùng còn nhận xét các mẫu áo có thiết kế “rối mắt”, “khó mặc”, thiếu cảm giác cao cấp dù được quảng bá là sản phẩm thời trang phiên bản giới hạn. Một số ý kiến so sánh rằng áo đấu của Lionel Messi trên cửa hàng FIFA có giá khoảng 130 USD (khoảng 3,3 triệu đồng), chỉ bằng gần 1/3 mức giá bộ sưu tập thành phố chủ nhà.

Với giá bán gần 10 triệu đồng, những chiếc áo của FIFA World Cup 2026 trở thành tâm điểm gây tranh cãi.

Theo truyền thông quốc tế, mỗi thiết kế chỉ được sản xuất giới hạn 999 chiếc. Nếu toàn bộ các phiên bản bán hết, FIFA có thể thu về hàng triệu USD chỉ từ dòng sản phẩm lưu niệm này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sức mua chưa đạt kỳ vọng khi nhiều kích cỡ vẫn còn tồn kho sau thời gian đầu mở bán.

Giới chuyên gia cho rằng câu chuyện lần này phản ánh xu hướng thương mại hóa ngày càng mạnh quanh World Cup 2026. Không chỉ bán vé hay bản quyền truyền hình, FIFA đang mở rộng nguồn thu từ thời trang, vật phẩm sưu tầm và trải nghiệm dành cho người hâm mộ.

World Cup 2026 được xem là kỳ World Cup lớn nhất lịch sử với 48 đội tuyển tham dự, tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico. Quy mô mở rộng giúp FIFA gia tăng đáng kể doanh thu từ quảng cáo, du lịch, tài trợ và bán sản phẩm thương mại.

Theo nhiều dự báo, chi phí liên quan đến World Cup 2026 như vé xem bóng đá, khách sạn, du lịch và hàng lưu niệm sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi nhu cầu của người hâm mộ toàn cầu tăng cao.

Dù gây tranh cãi, bộ sưu tập áo thành phố chủ nhà World Cup 2026 vẫn cho thấy FIFA đang đẩy mạnh chiến lược biến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh thành “cỗ máy kinh doanh” trị giá hàng tỷ USD ngay từ trước khi bóng lăn.