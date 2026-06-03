'Soi' căn hộ ven sông Hàn có giá thuê kỷ lục đang khuấy đảo thị trường

Trong bối cảnh thị trường bất động sản hướng tới các giá trị thực thay vì đầu cơ lướt sóng, phân khúc căn hộ cho thuê tại khu vực trung tâm Đà Nẵng ghi nhận sức hấp dẫn lớn đối với dòng vốn đầu tư dài hạn. Minh chứng rõ nét là phân khu The Panoma thuộc tổ hợp Sun Cosmo Residence bàn giao từ 6 tháng trước và nay đang triển khai cấp giấy chứng nhận sở hữu cho khách hàng.

Tính pháp lý vững chắc song hành cùng hiệu suất khai thác thực tế khi phân khu này liên tục ghi nhận mức giá thuê dẫn dắt thị trường. Theo ban quản lý tòa nhà, giá thuê tại đây đạt từ 18 triệu đồng/tháng đối với căn studio, 25 triệu đồng/tháng cho căn 1 phòng ngủ + 1, và dao động từ 35 đến 42 triệu đồng/tháng đối với căn 2 phòng ngủ. Hiệu quả sinh lời này được tối ưu hóa khi mức đầu tư ban đầu cho mỗi căn hộ chỉ dao động ở ngưỡng hợp lý dưới 5 tỷ đồng.

Anh Châu Ngô, một Việt kiều Australia đang thuê căn hộ hai phòng ngủ tại đây với giá 42 triệu đồng/tháng, chia sẻ: “Dù chi phí thuê cao hơn khoảng 20 - 30% so với mặt bằng chung, nhưng đổi lại tôi nhận được rất nhiều thứ xứng đáng: vị trí trung tâm, dịch vụ quản lý chuyên nghiệp và an ninh đảm bảo tuyệt đối”.

Với vị trí đắc địa sát sông Hàn, Sun Cosmo Residence đang là một trong những “tọa độ vàng” ngắm trọn màn trình diễn mãn nhãn của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026.

Sự gia tăng nhu cầu đối với căn hộ cao cấp ven sông Hàn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi chiến lược nâng tầm Đà Nẵng thành trung tâm kinh tế mở của khu vực, góp phần gia tăng sức cạnh tranh của thành phố trong cuộc đua thu hút nguồn nhân lực quốc tế chất lượng cao. Song song đó, việc thành phố tiên phong phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng (TOD/TAD) để kiến tạo "thành phố 15 phút", kết hợp cùng dự án mở rộng nhà ga quốc tế với công suất 6 triệu khách/năm, chắc chắn sẽ tạo cú hích lớn thu hút dòng khách toàn cầu.

Sự dịch chuyển vĩ mô đó là tiền đề thu hút làn sóng chuyên gia từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Âu Mỹ và cộng đồng trí thức làm việc từ xa đến an cư. Chọn Đà Nẵng là nơi an cư và làm việc, ông Simon Paul Rowe (quốc tịch Mỹ) chia sẻ: “Đà Nẵng là một thành phố hiện đại và an toàn hiếm có. Mọi thứ ở đây đang phát triển rất nhanh với hệ thống hạ tầng không ngừng đổi mới. Chính sự bình yên và an ninh tuyệt đối đã khiến tôi chọn đây làm nơi an cư”.

Bên cạnh nguồn khách dài hạn, lượng khách du lịch lưu trú ngắn hạn cũng ghi nhận đà bứt phá ngoạn mục khi quý I/2026 thành phố đón 4,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 2,34 triệu lượt. Vào các kỳ nghỉ lễ lớn hay mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế (DIFF), công suất phòng khu vực ven sông luôn đạt mức lý tưởng 90 – 100, thúc đẩy giá trị bất động sản lõi trung tâm tăng trưởng 60 - 70%, thậm chí tiệm cận mức tăng 100% đối với các căn hộ sở hữu tầm nhìn độc bản.

Nhằm thoả mãn nhu cầu lưu trú cao cấp của giới tinh hoa quốc tế và khách du lịch, tháp căn hộ Symphony 5 – mảnh ghép cuối cùng của tổ hợp Sun Symphony Residence – chính thức ra mắt thị trường.

Dự án được triển khai trên quỹ đất thương mại dịch vụ rộng 11.371m² mặt đường Lê Văn Duyệt sát sông Hàn, nhờ đó sở hữu khả năng kết nối thuận tiện tới biển Mỹ Khê, tổ hợp giải trí Danang Downtown hay sân bay quốc tế. Vị thế độc tôn này còn mang đến cho dự án tầm nhìn toàn cảnh ngoạn mục, bao trọn vẻ đẹp của sông Hàn, biển Mỹ Khê, cầu Thuận Phước, bán đảo Sơn Trà cùng nhịp sống sầm uất của trung tâm thành phố.

Nhằm đáp ứng chuẩn sống khắt khe của cộng đồng chuyên gia quốc tế, dự án tích hợp hệ sinh thái 20 tiện ích đẳng cấp với phòng gym, spa, yoga, hồ bơi phong cách resort, sân tập yoga và vườn trên cao view sông Hàn, đồng thời thừa hưởng từ quần thể không gian sinh thái lên đến 19.000m2 với bộ ba công viên thể thao, ven sông và trung tâm.

Symphony 5 có cấu trúc sản phẩm tối ưu cho hoạt động khai thác với gần 90% số lượng căn hộ là studio và 1 phòng ngủ + 1, giúp tối ưu khả năng thanh khoản.

Sức hút đầu tư của Symphony 5 còn được cộng hưởng từ nhịp sống hiện hữu của cả quần thể khi các tòa tháp kề cận là S1, S2 và S3 đã được bàn giao ngay trong tháng 5/2026. Lợi thế này giúp chủ sở hữu Symphony 5 có thể đưa tài sản vào vận hành, khai thác sinh lời tức thì ngay khi nhận bàn giao căn hộ mà không phải chịu rủi ro chôn vốn tại những khu vực thưa dân.

Từ Sun Symphony Residence, các màn trình diễn pháo hoa rực rỡ được thu trọn trong tầm mắt với góc nhìn trực diện, không bị che chắn - lợi thế hiếm có của những công trình “soi bóng” bên sông.