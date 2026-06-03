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Thời sự

Bếp thiện nguyện tại Hóc Môn đổi món giúp người nghèo ấm lòng

Xuân Danh

Hàng tuần, nhóm thiện nguyện tại TP HCM chuẩn bị gần 500 phần bún bò Huế miễn phí, mang đến niềm vui và hỗ trợ người lao động khó khăn.

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Khi phố xá bắt đầu lên đèn, khuôn viên một ngôi chùa trên đường Song Hành, xã Hóc Môn, TP HCM lại trở nên nhộn nhịp. Đây là một trong những điểm dừng chân quen thuộc của “Tiệm mì 0 đồng - Những chàng trai Hóc Môn”, nơi hàng trăm người dân khó khăn tìm đến vào tối thứ năm mỗi tuần để nhận những suất ăn miễn phí.
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Tối cuối tháng 5/2026, thay vì món quen thuộc là mì, nhóm thiện nguyện quyết định chuẩn bị gần 500 phần bún bò Huế để đổi món cho thực khách. Toàn bộ nguyên liệu được các thành viên và mạnh thường quân chung tay đóng góp.
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Từ đầu giờ chiều, các tình nguyện viên đã có mặt để sơ chế thực phẩm. Người cắt thịt, người rửa rau, người chuẩn bị gia vị, tất cả đều tất bật nhằm kịp hoàn thành hàng trăm suất ăn trước giờ phục vụ.
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Nồi nước dùng nghi ngút khói được nấu liên tục trong nhiều giờ. Các thành viên thay phiên nhau nêm nếm, điều chỉnh hương vị để mỗi tô bún khi đến tay người dân đều đảm bảo chất lượng và thơm ngon.
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Không khí trong khu bếp luôn khẩn trương nhưng đầy tiếng cười. Mỗi thành viên chủ động đảm nhận một công việc, phối hợp nhịp nhàng như một dây chuyền nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị cho buổi phát suất ăn.
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Trước giờ phục vụ, những tô bún bò nóng hổi được các tình nguyện viên nhanh tay hoàn thiện.
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Các anh, chị tình nguyện viên tất bật chuẩn bị để trao những suất bún bò nghĩa tình đến với người lao động nghèo...
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Anh Phan Quốc Bảo (sinh năm 1993), đại diện nhóm thiện nguyện, cho biết mô hình được thành lập từ tháng 5/2024 sau khi các thành viên chứng kiến một hoạt động phát mì miễn phí và mong muốn lan tỏa việc làm ý nghĩa này tại địa phương.
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Khoảng 18h30, dòng người bắt đầu nối dài từ ngoài đường Song Hành vào tận sân chùa. Nhiều người lao động nghèo, người bán vé số, bán hàng rong kiên nhẫn xếp hàng chờ nhận bữa tối miễn phí.
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Các tình nguyện viên tận tay trao từng suất ăn cho người dân với thái độ niềm nở và thân thiện. Không chỉ phát thức ăn, họ còn dành những lời hỏi thăm, động viên để sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn.
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Với nhiều người bán vé số và lao động tự do, tiệm mì 0 đồng đã trở thành điểm hẹn quen thuộc vào thứ 5 mỗi tuần.
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Những suất ăn miễn phí giúp họ tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt giữa cuộc sống còn nhiều vất vả.
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Hiện nhóm có khoảng 20 thành viên tham gia thường xuyên. Mỗi tuần, tiệm mì phục vụ từ 350 đến 500 suất ăn miễn phí. Niềm vui lớn nhất của các thành viên tiệm mì 0 đồng là nhìn thấy bà con có một bữa ăn ấm bụng và nở nụ cười sau một ngày lao động vất vả.
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