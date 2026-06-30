[e-Magazine] Á hậu Trần Ngọc Châu Anh - từ nàng thơ quân ngũ đến nữ chính Công tử văn thơ

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Lần đầu tiên tham gia một dự án MV âm nhạc, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh bày tỏ sự hồi hộp xen lẫn niềm hạnh phúc khi được bước ra khỏi vùng an toàn. Chia sẻ với phóng viên Báo Tri thức và Cuộc sống, cô nàng đã hé mở những câu chuyện "hậu trường" chưa từng kể: từ những lo lắng khi lần đầu thực hiện phân cảnh bay trên dây đầy mạo hiểm trong MV, cho đến sự kết nối "tần số" bất ngờ với MONO ngay trong lần đầu hợp tác. Không chỉ dừng lại ở một vai diễn, Châu Anh còn chia sẻ cởi mở về quan điểm "tri kỷ" trong thời đại mới và cách cô cân bằng bản lĩnh của bản thân trước những kỳ vọng của công chúng.

- Cơ duyên nào đã đưa Châu Anh đến với vai nữ chính trong MV "Công tử văn thơ" của MONO?

Ê-kíp của MONO khi xây dựng MV “Công tử văn thơ” mong muốn tìm kiếm một gương mặt mang nét đẹp thuần Việt, dịu dàng của người con gái Việt Nam. Hình ảnh này cũng là định hướng mà Châu Anh luôn theo đuổi từ trước đến nay, như mọi người thường ưu ái gọi bằng danh xưng "nàng thơ quân ngũ". Chính sự đồng điệu này đã mở ra cơ hội để Châu Anh được đồng hành MONO và ê-kíp trong sản phẩm âm nhạc này.

- Ấn tượng đầu tiên của Châu Anh khi nghe bản demo của ca khúc cũng như kịch bản MV này là gì?

Khi lần đầu tiên được lắng nghe những giai điệu của “Công tử văn thơ”, Châu Anh đã vô cùng ấn tượng bởi tiết tấu tươi vui, nhịp phách hiện đại kết hợp một cách tinh tế với chất liệu nhạc cụ truyền thống.

Đến khi biết địa điểm ghi hình sẽ diễn ra tại cố đô Huế, bản thân Châu Anh cảm thấy có một sự gắn kết diệu kỳ. Bởi lẽ, Huế chính là mảnh đất lưu giữ kỷ niệm vô cùng đặc biệt - nơi Châu Anh đã vinh dự đăng quang ngôi vị Á hậu.

Sự trùng hợp này khiến mình cảm thấy việc tham gia vào MV ca nhạc này như một mối duyên lành định sẵn.

- Trước khi hợp tác, Châu Anh có thường xuyên theo dõi các sản phẩm âm nhạc của MONO không? Hình ảnh của MONO ngoài đời thực có khác nhiều so với những gì tưởng tượng trước đó?

Trước khi có cơ hội hợp tác chung, Châu Anh vốn đã theo dõi và rất yêu thích câu chuyện âm nhạc cũng như nguồn năng lượng mà MONO truyền tải qua các sản phẩm của mình.

Khi tiếp xúc và làm việc ngoài đời thực, MONO không hề khác biệt so với hình ảnh một nghệ sĩ truyền cảm hứng, mà ngược lại càng khiến Châu Anh trân trọng hơn. Bạn luôn giữ sự thân thiện, tốt bụng, lan tỏa năng lượng tích cực đến toàn bộ ê-kíp, đồng thời là một người làm việc cực kỳ chuyên nghiệp và cầu tiến.

- Vào vai một "mỹ nhân" trong một MV mang hơi hướng văn thơ, lãng mạn nhưng cũng không kém phần hiện đại, Châu Anh đã chuẩn bị những gì về mặt tâm lý và tạo hình?

Thú thật, khi quyết định nhận lời tham gia dự án, Châu Anh không tránh khỏi những lo lắng và e dè ban đầu, bởi đây là lần đầu tiên mình thử sức ở lĩnh vực diễn xuất chuyên nghiệp. Để hoàn thành tốt vai diễn, Châu Anh đã dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng tâm lý nhân vật, đồng thời trao đổi sâu sắc với đạo diễn để hiểu được thông điệp và năng lượng mà câu chuyện muốn truyền tải, từ đó có sự chuẩn bị vững vàng nhất về cả mặt tạo hình lẫn cảm xúc.

- Châu Anh và MONO có mất nhiều thời gian để "bắt" được nhịp của nhau trong các phân cảnh tình tứ không? Cả hai đã làm quen với nhau như thế nào trước khi bấm máy?

Rất may mắn là Châu Anh và MONO không mất quá nhiều thời gian để bắt nhịp và làm quen với nhau. Cả hai đều là những người sở hữu năng lượng hướng ngoại, dễ gần và có sự tương đồng về "tần số" khi trò chuyện. Trong suốt quá trình bấm máy, MONO luôn chủ động động viên, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Châu Anh rất nhiều, giúp mình giải tỏa được áp lực tâm lý để hoàn thành các phân cảnh một cách tự nhiên nhất.

- Phân cảnh phải quay đi quay lại nhiều nhất của Châu Anh trong suốt quá trình ghi hình MV này là gì?

Kỷ niệm đáng nhớ nhất và cũng là thử thách lớn nhất đối với Châu Anh chính là phân đoạn thực hiện kỹ thuật bay trên dây. Bản thân là một người khá sợ độ cao và chưa từng tiếp xúc với kỹ thuật đặc biệt này, Châu Anh vừa hồi hộp nhưng cũng vừa hào hứng. Đây chính là phân cảnh đòi hỏi sự tập trung cao độ và phải thực hiện quay đi quay lại nhiều nhất để có được những thước phim hoàn hảo, mãn nhãn nhất gửi đến khán giả.

- Ngay khi MV ra mắt và nhận được sự bàn luận từ công chúng, cảm xúc của Châu Anh như thế nào?

Khi MV chính thức phát hành, trong Châu Anh là sự đan xen giữa hồi hộp, háo hức và cả hạnh phúc lớn lao. Hạnh phúc vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân và tập thể trong suốt gần một tuần tại Huế đã kết quả, hạnh phúc vì thấy một Châu Anh dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách điều mới.

Châu Anh đón nhận rất nhiều sự quan tâm, động viên từ gia đình, bạn bè và khán giả. Mình luôn lướt đọc từng lời bình luận, trân trọng những lời khen và đặc biệt ghi nhận những ý kiến đóng góp mang tính xây dựng. Đó là những góc nhìn quý giá giúp Châu Anh hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình một cách nghiêm túc và bền vững hơn trong tương lai.

- Hình ảnh "công tử văn thơ" trong MV có giống với hình mẫu bạn trai lý tưởng của Châu Anh hay không? Định nghĩa của Châu Anh về một "tri kỷ" ở thời điểm này là gì?

Câu hỏi này thú vị quá! Hình ảnh “công tử văn thơ” trong MV quả thực mang một sức hút rất riêng, một vẻ lãng mạn pha chút tinh nghịch mà bất cứ cô gái nào cũng sẽ thấy rung động. Tuy nhiên, nếu hỏi đó có phải là hình mẫu bạn trai lý tưởng của mình không, thì mình xin phép được giữ lại một chút bí mật nhé (cười).

Với mình, một người tri kỷ không nhất thiết phải là người luôn ở bên mình mọi lúc mọi nơi, mà là người có thể dành thời gian để lắng nghe những lúc mình cần.

Còn hiện tại, mình muốn dành sự tri kỷ ấy cho đam mê và những dự án đang ấp ủ hơn.

- Sau danh hiệu Á hậu, khán giả đang thấy một Châu Anh rất đa tài. Bạn muốn công chúng nhớ đến mình với hình ảnh như thế nào trong tương lai?

Bước ra khỏi cuộc thi với danh hiệu Á hậu, Châu Anh không muốn đóng khung bản thân mà luôn khát khao được trải nghiệm và cống hiến nhiều hơn nữa. Trong tương lai, Châu Anh hy vọng công chúng sẽ nhớ đến mình là một cô gái toàn diện, một người trẻ không ngừng nỗ lực, dám thử sức ở những vai trò mới và hoàn thiện bản thân mỗi ngày để mang lại niềm tự hào cho những người luôn yêu thương, kỳ vọng vào mình.

- Châu Anh cân bằng như thế nào giữa việc học với việc tham gia các dự án cộng đồng cũng như dự án nghệ thuật?

Quả thực, việc gánh vác nhiều vai trò cùng một lúc từ việc học, các hoạt động cộng đồng cho đến nghệ thuật là một bài toán không hề dễ dàng. Có những giai đoạn khối lượng công việc quá tải khiến mình không tránh khỏi áp lực, stress hay sự tủi thân.

Tuy nhiên, sau những khoảnh khắc ấy, Châu Anh chọn cách đối diện và tự vực dậy bản thân. Mình học cách quản lý thời gian khoa học hơn, phân chia khối lượng công việc theo thứ tự ưu tiên: tập trung hoàn thiện những nhiệm vụ cấp bách trước, sau đó mới giải quyết các phần việc tiếp theo. Sự kỷ luật giúp Châu Anh từng bước tìm lại sự cân bằng.