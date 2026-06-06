Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các kiệt tác tạo hình hoa quả của nghệ nhân tại núi Bà Đen trong tháng 6

Kể chuyện Núi Bà bằng nghệ thuật tạo hình với trái cây

Được tổ chức vào đúng dịp lễ Vía Bà Đen – ngày lễ lớn, thiêng liêng và quan trọng nhất trong năm đối với người dân Tây Ninh nói riêng và Nam Bộ nói chung, lễ hội không chỉ là nơi phô diễn tài hoa của các nghệ nhân, mà còn là hành trình đưa du khách tìm về sự an yên trên đỉnh Núi Bà linh thiêng, qua những tác phẩm nghệ thuật tạo hình trái cây mang đậm chất văn hóa tâm linh. Sự kiện lần này cũng là sự tiếp nối, nâng tầm và khẳng định mạnh mẽ sức hút của Tây Ninh – một điểm đến văn hóa, di sản độc đáo.

Một tác phẩm tạo hình trái cây của nghệ nhân tại Toà Thánh, Tây Ninh

​Với chủ đề “Vạn Pháp Tụ Linh Sơn”, lễ hội khuyến khích các nghệ nhân tham gia sử dụng chất liệu trái cây tự nhiên có xuất xứ từ các vùng miền trong nước, để kiến tạo nên những kiệt tác nghệ thuật kể câu chuyện văn hóa Phật giáo gắn liền với những huyền thoại tâm linh đang hiện diện tại Núi Bà.

Không gian triển lãm sẽ được phân chia quy mô thành 3 khu vực trải nghiệm tương ứng với trục thời gian Quá khứ - Hiện tại - Tương lai và bộ ba tôn tượng vĩ đại trên đỉnh núi.

Theo đó, Khu vực Hoàng Kim đại diện cho Quá Khứ, lấy cảm hứng từ Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni (Đấng đến từ vàng), với ý nghĩa khơi gợi sự biết ơn đối với quá khứ, mảnh đất lành Tây Ninh đã được đấng linh thiêng che chở để tạo nên sự trù phú, mang lại tài lộc và sự thịnh vượng bền vững cho con người. Các nghệ nhân sẽ sử dụng sắc vàng, nâu của các loại trái cây, để tạo nên các tác phẩm thể hiện được biểu trưng phước báu và sự thịnh vượng.

Các công trình văn hoá tâm linh trên núi Bà Đen trở thành cảm hứng cho lễ hội nghệ nhân

​Khu vực Thanh tịnh đại diện cho Hiện tại, lấy cảm hứng từ hình tượng Tượng Phật Bà Quan Âm Tây Bổ Đà Sơn, đại diện cho trí tuệ mẫn tiệp, sự tĩnh lặng trong tâm hồn, lòng trắc ẩn và sự bình an ngay trong giây phút hiện tại, nhắc nhở con người sống trọn vẹn với hiện tại bằng lòng biết ơn, sự bao dung, tìm thấy sự an nhiên, dịu mát giữa những lo toan thường nhật. Các tác phẩm tạo hình được hướng tới các biểu tượng Phật giáo và hữu hình hóa thông qua mô phỏng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ của Núi Bà.

Khu vực Hỷ Lạc đại điện cho Tương Lai, gắn liền với hình tượng tôn tượng Di Lặc Bồ Tát, hướng về tương lai, với niềm lạc quan, sự bao dung, niềm vui viên mãn và tinh thần gắn kết cộng đồng. Các nghệ nhân, từ các loại trái cây căng mọng, nhiều màu sắc, sẽ hướng tới tạo tác các tác phẩm thể hiện được niềm vui viên mãn, sự sung túc, no đủ…

Sân chơi chuyên nghiệp và đa dạng trải nghiệm

Lễ hội là cuộc thi tài độc đáo chưa từng có, quy tụ những đôi bàn tay tài hoa từ các nghệ nhân kỳ cựu đến các hội sinh vật cảnh, câu lạc bộ nghệ thuật, cơ sở hoa kiểng tại Tây Ninh và các vùng miền trên cả nước.

​

Để khích lệ tinh thần sáng tạo, Ban tổ chức đã công bố cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn với 25 giải thưởng có tổng giá trị lên tới 400.000.000 đồng. Trong đó, giải Nhất dành cho nghệ nhân trị giá 30.000.000 đồng và giải Nhất dành cho các đối tượng dự thi khác trị giá 15.000.000 đồng.

Thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi kéo dài từ ngày 01/06/2026 đến hết ngày 08/06/2026. Lễ tổng kết và trao giải diễn ra ngày 19/06/2026. Các tác phẩm sẽ được trưng bày cho khách tham quan từ ngày 18/06/2026 đến ngày 23/06/2026 tại đỉnh núi Bà Đen.

Nhiều hoạt động hoạt náo sôi động sẽ diễn ra trong dịp lễ hội nghệ nhân tạo hình hoa quả

​Dịp này, các chương trình nghệ thuật đậm sắc màu dân gian liên tục biểu diễn tạo không gian hứng khởi để du khách tương tác và giao lưu. Lễ hội cũng là cơ hội để du khách thưởng thức trái cây tươi, tham gia vào rất nhiều hoạt động hoạt náo, các mini game sôi động với nhiều phần quà hấp dẫn.

Lần đầu tiên được tổ chức tại Núi Bà Đen và đúng dịp Lễ vía Bà, lễ hội được xem là một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với Tây Ninh trong tháng 6 này, để du khách không chỉ tìm về cội nguồn Linh Sơn Thánh Mẫu linh thiêng, mà còn có thêm những trải nghiệm độc đáo và những phút giây an nhiên, thú vị, giữa đỉnh núi mát lạnh tựa Đà Lạt của miền Đông Nam Bộ.