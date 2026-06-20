Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội 2026 tăng mạnh tại nhiều trường

Tối 19/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 122 trường THPT công lập không chuyên trên địa bàn. Đáng chú ý, có tới 86 trường tăng điểm chuẩn so với năm trước.

Trường tăng mạnh nhất tới 8,5 điểm

Trong số 86 trường tăng điểm, THPT Đỗ Mười ghi nhận mức tăng cao nhất. Năm ngoái, ở mùa tuyển sinh đầu tiên, trường lấy 12 điểm; năm nay tăng lên 20,5 điểm, cao hơn 8,5 điểm. Đây cũng là một trong những trường có số lượng đăng ký nguyện vọng lớn nhất thành phố với gần 6.000 thí sinh.

Top 15 trường có điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026 thấp nhất Hà Nội

Xếp sau là THPT Thọ Xuân khi tăng từ 10 lên 16 điểm. THPT Phúc Lợi đứng thứ ba với mức tăng 5,75 điểm, từ 14,5 điểm năm 2025 lên 20,25 điểm năm nay.

Ngoài ra, một số trường có mức tăng từ 3 đến 4 điểm gồm: THPT Ứng Hòa A, THPT Ứng Hòa B, THPT Bắc Lương Sơn, THPT Hoài Đức A, THPT Phúc Thịnh và THPT Thượng Cát. Phần lớn các trường còn lại tăng từ 1 đến 2 điểm.

Ba trường dẫn đầu với 26 điểm

Theo công bố của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ba trường có mức điểm chuẩn cao nhất năm nay là THPT Yên Hòa, THPT Kim Liên và THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, cùng lấy 26 điểm.

Với mức điểm này, thí sinh phải đạt trung bình gần 8,7 điểm mỗi môn để chắc suất trúng tuyển.

Top các trường công lập có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất Hà Nội

Ngay phía sau là nhóm trường luôn có sức hút lớn gồm: THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Việt Đức cùng lấy 25,75 điểm; THPT Thăng Long 25,5 điểm; THPT Nguyễn Gia Thiều 25,25 điểm; THPT Nhân Chính 25 điểm; THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa và THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm cùng đạt 24,75 điểm.

Đây đều là những cơ sở giáo dục nhiều năm duy trì tỷ lệ chọi cao và chất lượng đầu vào ổn định.

Điểm thấp nhất là 8,5

Ở chiều ngược lại, Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu có mức điểm chuẩn thấp nhất toàn thành phố với 8,5 điểm. Tiếp theo là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang (Ba Vì) với 10 điểm.

Một số trường khác nằm trong nhóm thấp gồm: THPT Lưu Hoàng (11 điểm), THPT Đại Cường (12 điểm), THPT Hợp Thanh (12,5 điểm), THPT Bắc Lương Sơn và THPT Ứng Hòa B (cùng 13 điểm).

Như vậy, chênh lệch giữa trường có điểm chuẩn cao nhất và thấp nhất lên tới 17,5 điểm.

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét nguyện vọng 2 nếu có điểm xét tuyển cao hơn mức chuẩn của trường ít nhất 0,5 điểm. Với nguyện vọng 3, mức điểm xét tuyển phải cao hơn tối thiểu 1 điểm.

Năm 2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, hơn 124.000 em đăng ký thi lớp 10 công lập, đông kỷ lục. Với chỉ tiêu khoảng 82.660, tỷ lệ đỗ trên số dự thi là 66%.