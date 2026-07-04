Di tích sông băng triệu năm tuổi tại Bắc Kinh hé lộ lịch sử băng hà cổ

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho biết, họ đã phát hiện một lượng lớn đá được cho là di tích của các sông băng thuộc kỷ Đệ Tứ (có niên đại khoảng 2,5 triệu năm trước) tại một vùng ngoại ô của Bắc Kinh, Trung Quốc.

Những khối đá này, nhiều khối cao tới vài mét và có từ một đến ba tầng bề mặt bằng phẳng, được phát hiện trong một thung lũng dài 2 km ở thị trấn Miệu Phong, quận Môn Đầu Câu, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 100 km về phía tây.

Di tích sông băng 2,5 triệu năm tuổi được phát hiện ở vùng ngoại ô Bắc Kinh. Ảnh: @China.org.

“Chúng đều được cho là những khối đá cuội trôi nổi thuộc kỷ Đệ Tứ”, Wang Hongjie, kỹ sư cao cấp thuộc Đội Thủy văn và Địa chất thành phố Bắc Kinh cho biết.

Theo ông Wang Hongjie, đây là phát hiện quan trọng đầu tiên thuộc loại hình này ở miền bắc Trung Quốc, nhờ sự phân bố dày đặc của các di tích băng hà được bảo tồn tốt. Xét trên phạm vi quốc tế, đây cũng là một phát hiện rất hiếm gặp.

Các nhà địa chất cho biết, phát hiện này sẽ góp phần thúc đẩy các nghiên cứu liên quan đến sông băng cổ, bao gồm cách chúng hình thành và tan chảy, cũng như tác động của chúng đối với khí hậu địa phương.