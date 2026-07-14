Đau bụng, sốt kéo dài, người phụ nữ phát hiện nang tụy vôi hóa 7cm

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt 39 độ C, đau bụng quanh rốn kéo dài. Trước đó, chị chưa từng đi khám vì cho rằng triệu chứng không nghiêm trọng. Chỉ đến khi cơn đau tăng dần, chị mới đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT) ổ bụng phát hiện một khối dạng nang kích thước 81 x 54 mm, nằm sát vùng thân - đuôi tụy, thành nang có vôi hóa. Đây là tổn thương có đặc điểm phức tạp, cần chẩn đoán phân biệt với nhiều bệnh lý như u nang tuyến dịch nhầy, u tụy nội tiết dạng nang hoặc nang giả tụy.

Khối nang tụy kích thước khoảng 81x54 mm - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Anh, chuyên gia Ngoại khoa Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, không phải mọi tổn thương dạng nang vùng tụy đều là nang giả tụy lành tính. Một số khối u nang của tụy có nguy cơ tiến triển thành ung thư, vì vậy việc xác định chính xác bản chất tổn thương có ý nghĩa quyết định trong lựa chọn phương pháp điều trị.

Bệnh nhân được chỉ định dẫn lưu nang dưới hướng dẫn siêu âm. Thủ thuật hút được khoảng 25 ml dịch màu nâu sẫm, tuy nhiên lượng dịch thoát ra sau đó rất ít, kích thước khối nang gần như không thay đổi và người bệnh vẫn còn các triệu chứng lâm sàng.

Dù đã áp dụng nhiều phương tiện chẩn đoán, các bác sĩ vẫn chưa thể khẳng định tổn thương là u nang tụy hay nang giả tụy. Các bác sĩ đã lựa chọn mổ mở nhằm tạo điều kiện tiếp cận thuận lợi và chủ động nhiều phương án xử trí trong quá trình phẫu thuật.

TS. BS Đỗ Tuấn Anh và ê-kíp đang thực hiện phẫu thuật - Ảnh BVCC

Trong quá trình phẫu thuật, ê-kíp ghi nhận khối tổn thương kích thước khoảng 6 x 7 cm, nằm sát vùng thân - đuôi tụy. Thành nang vôi hóa nhiều, xơ cứng, gần như không còn dịch do đã được dẫn lưu trước đó. Điều thuận lợi là khối nang chưa xâm lấn nhu mô tụy cũng như các cơ quan lân cận.

Các bác sĩ quyết định bóc tách riêng khối tổn thương thay vì cắt thân - đuôi tụy hoặc cắt lách. Sau khoảng 90 phút, toàn bộ khối tổn thương được lấy bỏ thành công. Kiểm tra trong mổ không ghi nhận tổn thương nhu mô tụy hay hệ thống ống tụy. Tụy và lách đều được bảo tồn nguyên vẹn.

Sau phẫu thuật, người bệnh hồi phục nhanh và xuất viện sau một tuần.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo TS.BS Đỗ Tuấn Anh, các bệnh lý vùng tụy thường diễn tiến âm thầm, đặc biệt những tổn thương ở thân và đuôi tụy có thể gần như không gây triệu chứng cho đến khi xuất hiện biến chứng hoặc chèn ép các cơ quan lân cận. Vì vậy, không ít trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe định kỳ hoặc khi bệnh đã tiến triển.

Chuyên gia khuyến cáo, khi có các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, sụt cân, chán ăn hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài, người dân cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và chẩn đoán và điều trị sớm.

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