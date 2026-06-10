Chủ quan với sỏi túi mật, người đàn ông bị ung thư xâm lấn gan

Nam bệnh nhân sinh năm 1984 có tiền sử sỏi túi mật khoảng một năm. Tuy nhiên, thay vì thăm khám và điều trị theo hướng dẫn chuyên khoa, người bệnh tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp không được chỉ định và không tái khám định kỳ.

Gần đây, người bệnh xuất hiện đau tăng vùng hạ sườn phải kèm sốt nên đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thăm khám. Các bác sĩ phát hiện khối u túi mật đã xâm lấn nhu mô gan. Kết quả hội chẩn đa chuyên khoa xác định người bệnh mắc ung thư túi mật giai đoạn T3.

Kíp phẫu thuật tiến hành cắt túi mật kết hợp cắt gan hạ phân thùy, đồng thời nạo vét hạch vùng.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các bác sĩ, đây là ca phẫu thuật phức tạp bởi khối u đã xâm lấn ra ngoài túi mật, dính nhiều vào mạc nối lớn và vùng hang môn vị dạ dày. Quá trình mổ đòi hỏi phẫu thuật viên phải kiểm soát chính xác vùng rốn gan, đánh giá khả năng cắt bỏ triệt căn cũng như hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc mạch máu, đường mật quan trọng.

Ca mổ kéo dài gần 3 giờ, lượng máu mất ít. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi theo chương trình ERAS (tăng cường hồi phục sau phẫu thuật) nhằm kiểm soát đau hiệu quả, hỗ trợ dinh dưỡng sớm, vận động sớm và giảm nguy cơ biến chứng. Sau 3 ngày hậu phẫu, người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, vận động nhẹ nhàng và tiếp tục được theo dõi để xây dựng phác đồ điều trị tiếp theo.

Các chuyên gia cũng lưu ý, sỏi túi mật là một trong những yếu tố nguy cơ đã được ghi nhận liên quan đến ung thư túi mật. Vì vậy, người đã được chẩn đoán sỏi túi mật cần được theo dõi định kỳ và điều trị theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân không tự ý sử dụng thuốc hoặc áp dụng các phương pháp truyền miệng để điều trị bệnh lý túi mật. Khi xuất hiện các triệu chứng bất thường hoặc đã được phát hiện sỏi túi mật, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và theo dõi.

Việc phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn đầu có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả điều trị, giúp tăng cơ hội phẫu thuật triệt căn và cải thiện tiên lượng sống cho người bệnh.

Dấu hiệu không nên chủ quan Đau âm ỉ hoặc đau kéo dài vùng hạ sườn phải. Sốt không rõ nguyên nhân. Rối loạn tiêu hóa kéo dài. Chán ăn, sụt cân. Vàng da, vàng mắt. Đã được chẩn đoán sỏi túi mật nhưng không tái khám định kỳ.

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