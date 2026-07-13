Xuyên đêm cứu người bệnh nhảy cầu sốc mất máu, đa chấn thương phức tạp

Khi nhập viện, người bệnh ở tình trạng đặc biệt nguy kịch với nhiều tổn thương nặng cùng lúc, gồm: đụng dập nhu mô phổi, gãy gai ngang đốt sống thắt lưng L5 và chấn thương phức tạp vùng tầng sinh môn. Các tổn thương bao gồm vỡ bàng quang, niệu đạo, tiền liệt tuyến, vỡ trực tràng gây đứt hoàn toàn cơ thắt hậu môn, gãy khung chậu phức tạp kèm toác khớp mu.

Hình ảnh tổn thương trên phim chụp - Ảnh BVCC

Kết quả hội chẩn đa chuyên khoa xác định đây là ca cấp cứu tối khẩn, người bệnh bị sốc mất máu kèm đa chấn thương nặng, cần được can thiệp ngoại khoa ngay lập tức nếu muốn có cơ hội sống.

Theo các bác sĩ, những tổn thương phối hợp ở khung chậu, hệ tiết niệu và trực tràng là dạng chấn thương đặc biệt phức tạp, không chỉ đe dọa tính mạng do mất máu mà còn tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng lâu dài đến chức năng tiết niệu, tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.

Trong cuộc mổ, các bác sĩ đã khâu phục hồi bàng quang, kiểm soát niệu quản hai bên, khâu phục hồi niệu đạo tiền liệt tuyến, tạo hình cơ thắt hậu môn sau khi bị đứt hoàn toàn, mở thông bàng quang trên xương mu, làm hậu môn nhân tạo bảo vệ và cố định lại khung chậu, khớp mu.

Sau 3 ngày, tình trạng người bệnh có nhiều chuyển biến khả quan. Các chỉ số sinh tồn ổn định, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản và có thể tự thở.

Chăm sóc bệnh nhân tại khoa Hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Thanh Phương, Phó khoa phụ trách Ngoại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, đây là một trong những ca đa chấn thương rất nặng, người bệnh mất gần 2 lít máu, đồng thời tổn thương vỡ rất phức tạp ở hệ tiết niệu, tầng sinh môn và khung chậu, nguy cơ tử vong cao.

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