Sở GD&ĐT Gia Lai thông tin về trường hợp 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng

Thực hiện chỉ đạo khẩn của Văn phòng Bộ GD&ĐT tại Văn bản số 1522/VP-KTGQKNTC ngày 08/7/2026, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ cùng Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03) - Công an tỉnh lập Tổ công tác trực tiếp xuống các điểm thi để làm rõ các phản ánh của công dân và dư luận truyền thông.

Sự cố tại điểm thi Vân Canh theo phản ánh ban đầu, tại Điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh, thí sinh H.N.L.Q.(SBD 52019199, phòng thi 859) bị tố cáo mang điện thoại vào phòng thi nhưng không bị giám thị xử lý. Tuy nhiên, kết quả xác minh của Tổ công tác cho thấy sự việc không như thông tin trên mạng xã hội.

Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học, tỉnh Gia Lai.

Sáng ngày 12/6/2026, trong quá trình phát giấy thi và giấy nháp, khi chưa đến giờ đi nhận đề thi và tính giờ làm bài, hai giám thị phòng thi 859 (thầy Bùi Trung Kiên và cô Nguyễn Thị Thanh Trang) đã phát hiện thí sinh Q. để một chiếc điện thoại di động trong cặp dưới hộc bàn.

Ngay lập tức, hai giám thị đã thu giữ chiếc điện thoại và bàn giao cho Phó Trưởng điểm thi Nguyễn Chí Thành cất giữ tại phòng bảo quản vật dụng cá nhân, cách xa phòng thi 50m. Lời khai của 05 thí sinh cùng phòng thi 859 cũng hoàn toàn trùng khớp với tường trình của các giám thị về mốc thời gian diễn ra sự việc.

Báo cáo của Tổ công tác ghi nhận, đã kiểm tra điện thoại di động của thí sinh H.N.L.Q. để rà soát hình ảnh và các ứng dụng. Kết quả: Không phát hiện hình ảnh đề thi, bài thi hay dấu vết chuyển hình ảnh ra bên ngoài.

Căn cứ Điểm b Khoản 4 Điều 21 Quy chế thi hiện hành, do sự việc được phát hiện sớm khi chưa tới giờ giám thị đi nhận đề thi, cán bộ coi thi đã kịp thời ngăn ngừa vi phạm. Thí sinh H.N.L.Q được kết luận không vi phạm quy chế thi. Thông tin cho rằng giám thị "không có biện pháp giải quyết" là sai sự thật.

Cùng thời điểm, dư luận xôn xao trước thông tin thí sinh N.T.T.(SBD 52004247, phòng thi 184) tại Điểm thi Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học lén mang điện thoại vào phòng và sử dụng để tra cứu đáp án các môn thi.

Báo cáo của Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai



Để làm sáng tỏ sự việc, Tổ công tác đã tiến hành lấy lời khai từ nhiều phía, gồm 06 giám thị coi thi của 3 môn, 03 giám sát hành lang, cùng Phó Trưởng điểm và Trưởng điểm thi. Tất cả đều khẳng định công tác kiểm tra, rà soát vật dụng được thực hiện nghiêm ngặt.

Theo sơ đồ phòng thi, vị trí ngồi của thí sinh T. (bàn đầu ở môn Toán hoặc bàn thứ ba ở môn Ngữ văn và tự chọn) đều rất thuận lợi cho kiểm soát của giám thị. Đáng chú ý, 18 thí sinh dự thi cùng phòng 184 đều tự tay viết bản tường trình, nhất loạt khẳng định không hề phát hiện thí sinh N.T.T. sử dụng điện thoại di động trong cả 3 buổi thi như lời đồn đại.

Sở GD&ĐT Gia Lai xác định nội dung tố cáo đối với thí sinh N.T.T. là không có cơ sở. Đối với trường hợp tại điểm thi Vân Canh, các cán bộ coi thi đã làm tròn trách nhiệm, phát hiện và xử lý kịp thời. Các biên bản kiểm tra từ Đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT đều ghi nhận: Không có bất kỳ trường hợp nào vi phạm Quy chế thi tại hai điểm thi nói trên.

Sở GD&ĐT Gia Lai khẳng đinh, không có trường hợp gian lận hay vi phạm quy chế thi tại Điểm thi Trường PTDTNT THCS và THPT Vân Canh và Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học như các tin đồn cũng như tố cáo trên mạng xã hội.