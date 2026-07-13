Chọn ngành, trường phù hợp trước hạn đăng ký tuyển sinh cuối cùng

Theo kế hoạch, Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kết thúc tiếp nhận đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học sau 17h ngày 14/7. Như vậy, đây là thời điểm quan trọng, quyết định để các thí sinh lựa chọn được ngành học, trường học phù hợp, đồng thời tối ưu cơ hội trúng tuyển. Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Phạm Tiến Đức, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN), đã đưa ra nhiều khuyến nghị đáng chú ý.

Chiến thuật đặt nguyện vọng: Đam mê đi đôi với dự phòng

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đức, sau khi có điểm thi tốt nghiệp THPT, thí sinh cũng đã biết điểm quy đổi của các phương thức xét tuyển như HSA theo thang điểm của Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là cơ sở để các em cân nhắc, sắp xếp nguyện vọng.

Ông lưu ý, trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, thí sinh chỉ đăng ký theo ngành (có thể thêm các loại chương trình đào tạo) và trường có ngành đó, không phải chọn phương thức xét tuyển. Các trường đại học sẽ hoàn tất việc quy đổi điểm, cộng điểm thưởng trong khi danh sách thí sinh trúng tuyển thẳng đã được cập nhật lên hệ thống.

PGS.TS Phạm Tiến Đức, Trưởng phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQGHN). Ảnh: Mai Loan.

"Thí sinh nên lựa chọn ngành học (có thể các chương trình đào tạo: đại trà, chất lượng cao…), trường học theo đúng sở thích, đam mê và năng lực của mình. Nguyện vọng số 1 là nguyện vọng ưu tiên cao nhất, sau đó sắp xếp giảm dần. Khi đã trúng tuyển ở nguyện vọng phía trên thì sẽ không còn được xét các nguyện vọng phía dưới", ông Đức nói.

Điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay là mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn số nguyện vọng như trước.

Theo ông Đức, điều này buộc thí sinh phải tính toán kỹ cả số lượng lẫn thứ tự nguyện vọng. Ngoài những nguyện vọng là các ngành, trường yêu thích, các em cần có các phương án dự phòng các ngành của trường với mức điểm chuẩn thấp hơn khoảng 1-2 điểm so với điểm chuẩn của năm 2025 (thậm chí có thể tham khảo điểm chuẩn năm 2023 và 2024) hoặc điểm quy đổi của theo phương thức để bảo đảm cơ hội trúng tuyển.

Điểm chuẩn khối A có thể giảm nhẹ, khối B dự kiến tăng

Đánh giá về phổ điểm năm nay, PGS.TS Phạm Tiến Đức cho rằng các chuyên gia đều nhận định phổ điểm có sự phân hóa.

Đối với tổ hợp A00, được dự báo ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ, khoảng 0,5 điểm so với năm 2025.

Riêng tổ hợp A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), do điểm Vật lý giảm khá nhiều nên điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5-1 điểm, mặc dù điểm Toán tăng.

Theo ông Đức, những thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS quy đổi thành điểm tiếng Anh vẫn có lợi thế vì điểm quy đổi nhìn chung cao hơn điểm thi tốt nghiệp môn Tiếng Anh. Đây cũng là yếu tố cần được tính đến khi cân nhắc nguyện vọng.

Đối với tổ hợp B00 (Toán, Hóa, Sinh), có khả năng tăng từ 1-1,5 điểm, tùy từng ngành và từng trường, nhất là các ngành sử dụng tổ hợp Toán - Hóa – Sinh, Toán - Sinh - Tiếng Anh, B08 hoặc D08.

Sức hút từ khối ngành Khoa học và Kỹ thuật, đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến vào Trường tăng hơn 130%

PGS.TS Phạm Tiến Đức cho hay, năm nay, nhờ các chính sách mới của Nhà nước, đặc biệt là Nghị định 179 về chế độ học bổng đối với các ngành khoa học cơ bản, khoa học, công nghệ và kỹ thuật then chốt, mức độ quan tâm của thí sinh dành cho Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tăng rõ rệt.

Số lượng nguyện vọng đăng ký trực tuyến vào trường tăng hơn 130% so với năm 2025. Nhà trường đã hoàn thành việc cập nhật danh sách tuyển thẳng lên hệ thống tuyển sinh của Bộ. Đồng thời, đây cũng là năm đầu tiên trường triển khai xét tuyển và công bố trúng tuyển có điều kiện vào các chương trình tài năng và chất lượng cao trước khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng trên trang tuyển sinh của Bộ.

Các thí sinh được các thầy cô Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) tư vấn tuyển sinh trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh tại ĐH Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Mai Loan.

Những thí sinh đạt giải quốc tế, quốc gia hoặc thuộc diện tuyển thẳng đã được xét tuyển theo quy định. Bên cạnh đó, các em đạt giải học sinh giỏi cấp Đại học Quốc gia Hà Nội, giải cấp tỉnh, Olympic cấp Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc Olympic Trường THPT Chuyên KHTN, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng được cộng điểm. Các phương thức SAT và HSA đều sẽ được quy đổi điểm theo đúng Thông tin tuyển sinh với các hồ sơ đăng ký trực tuyến hợp lệ.

Một điểm mới khác là những thí sinh có thành tích xuất sắc sẽ được thông báo trúng tuyển có điều kiện vào chương trình tài năng và chất lượng cao. Nếu sau đó trúng tuyển chính thức vào đúng ngành học đúng và đáp ứng điều kiện đảm bảo chất lượng thì sẽ được xác nhận vào chương trình đào tạo sau khi nhập học.

Ngoài ra, năm nay Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cũng là một trong những cơ sở giáo dục đầu tiên được Bộ GD&ĐT phê duyệt triển khai chương trình đào tạo tích hợp thạc sĩ- cử nhân tài năng STEM.

Nhà trường triển khai bốn chương trình gồm Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Khoa học vật liệu, và Sinh học.

Đối với những thí sinh chưa đăng ký xét tuyển tài năng và chất lượng cao có điều kiện hoặc chưa đủ điều kiện xét, các em vẫn còn cơ hội bởi sau khi trúng tuyển và nhập học, nhà trường sẽ tiếp tục xét tuyển vào các chương trình đặc biệt này.

Quyền quyết định vẫn thuộc về thí sinh

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đức, đào tạo đại học khác với giáo dục phổ thông bởi đây là giai đoạn quan trọng chuẩn bị nghề nghiệp và định hướng tương lai

Phụ huynh nên tìm hiểu các nguồn thông tin từ Nhà trường để là người tư vấn, động viên và khuyến khích con lựa chọn những ngành học có triển vọng việc làm đầu ra tốt phù hợp với năng lực, nhưng không nên áp đặt.

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đức, phụ huynh, thầy cô giữ vai trò tư vấn, còn quyền quyết định cuối cùng vẫn nên thuộc về thí sinh. Ảnh: Mai Loan.

"Quyết định cuối cùng vẫn nên thuộc về thí sinh. Các em sẽ học tập thời gian dài bốn năm, thậm chí tiếp tục học lên thạc sĩ, tiến sĩ. Nếu được học đúng ngành mình yêu thích thì sẽ có động lực theo đuổi lâu dài. Ngược lại, nếu chỉ làm theo mong muốn của phụ huynh, sau này khi gặp khó khăn trong học tập, các em rất dễ cho rằng đó không phải là lựa chọn của mình", ông Đức chia sẻ.

Theo ông Đức, ngoài ý kiến của gia đình, thí sinh cũng nên lắng nghe tư vấn từ thầy cô giáo và các chuyên gia tuyển sinh để có cái nhìn đầy đủ về ngành nghề, nhu cầu nhân lực cũng như cơ hội việc làm cũng như cơ hội để có thể học tiếp bậc sau đại học với các học bổng tại các trường đại học quốc tế uy tín hoặc học tập bậc sau đại học trong nước trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.