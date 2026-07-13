Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang với các cuộc tấn công liên tiếp

Những đợt tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran đã diễn ra hôm 12/7 và rạng sáng ngày 13/7, AP đưa tin. Truyền thông nhà nước Iran xác nhận vụ tấn công, mô tả các vụ nổ ở nhiều địa điểm khác nhau.

Mỹ liên tục tấn công các mục tiêu ở Iran cuối tuần qua

Đợt tấn công đầu tiên của Mỹ, diễn ra vào sáng 12/7, nhằm đáp trả vụ Tehran tập kích một tàu container ở khu vực eo biển Hormuz vào ngày hôm trước. Iran sau đó trả đũa bằng cách tấn công cơ sở quân sự của Mỹ ở các quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh trong bối cảnh vòng xoáy bạo lực leo thang, đẩy cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Tehran và Washington đến bờ vực sụp đổ.

Cuối ngày 12/7, Mỹ lại tiếp tục tấn công Iran. Thống đốc đảo Qeshm gần eo biển cho biết với hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran rằng "vật thể bay" đã được bắn vào các mục tiêu quân sự, nhưng không có thương vong. Tiếng nổ cũng được nghe thấy ở thành phố ven biển Bandar Abbas và thành phố Hajiabad ở phía bắc.

Một số tàu chở dầu và tàu chở hàng ở Vịnh Oman ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết một số cuộc tấn công nhắm vào các hệ thống tên lửa và phòng không cũng như tàu thuyền của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Quân đội Mỹ thông báo họ đang tìm cách "làm suy yếu" khả năng "tấn công các tàu thương mại tự do đi lại" qua eo biển Hormuz của Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau đợt tấn công thứ ba của Mỹ vào Iran đêm 12 và rạng sáng 13/7.

Trước đó, quân đội Mỹ cho biết họ đã tấn công khoảng 140 mục tiêu ở Iran, bao gồm các địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, kho đạn dược, thiết bị liên lạc,...Các cuộc tấn công dữ dội hơn so với những ngày gần đây.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã đóng cửa, Mỹ bác bỏ

Các hãng thông tấn bán chính thức của Iran đưa tin một sĩ quan hải quân nước này đã thiệt mạng. Iran trả đũa bằng cách tấn công các quốc gia trong khu vực có lực lượng quân sự Mỹ đóng quân, đồng thời khẳng định chỉ Iran mới có quyền kiểm soát eo biển và có thể thu phí các tàu thuyền đi qua đó.

“Thời đại của những thỏa thuận đơn phương đã kết thúc. Chúng tôi đã nói với họ: Hãy giữ lời hứa hoặc phải trả giá”, ông Mohammad Bagher Qalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran kiêm nhà đàm phán chính, tuyên bố.

Iran tuyên bố eo biển Hormuz đã bị đóng cửa cho đến khi tình hình ổn định trở lại, và Tehran sẽ xem xét nhắm mục tiêu vào “các căn cứ địch khác trong khu vực” nếu phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công hơn.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ và Tổng thống Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz vẫn mở.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Middle East Online.

Quân đội Mỹ thông báo, hơn 140 tàu đã đi qua khu vực này trong tuần qua. Một cơ quan đa quốc gia do Hải quân Mỹ giám sát cho biết lưu lượng giao thông tiếp tục "ở mức độ thấp" ngoài khơi Oman và Iran. Trước khi cuộc chiến nổ ra vào cuối tháng 2/2026, gần 140 tàu đã đi qua eo biển mỗi ngày.

Oman triệu tập Đại sứ Iran phản đối vụ tấn công

Hãng thông tấn nhà nước Oman cho biết, máy bay không người lái đã tấn công các địa điểm trong khu vực trên tuyến đường thủy ở eo biển Hormuz, một ngày sau khi Oman và Iran tổ chức đàm phán về eo biển và nhất trí tiếp tục thảo luận. Eo biển này nằm trong vùng lãnh hải của Iran và Oman.

Oman đã triệu tập Đại sứ Iran để phản đối các cuộc tấn công, gọi hành động của Iran là "vô trách nhiệm".

Một số tàu neo đậu tại khu vực eo biển Hormuz ngoài khơi Bandar Abbas, Iran, ngày 30/6/2026. Ảnh: Amirhosein Khorgooi/ISNA/AP.

Trong khi đó, quân đội Qatar cho biết, họ đã đánh chặn hỏa lực bắn tới từ Iran, và tiếng nổ có thể nghe thấy ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Theo Bộ Nội vụ Qatar, 3 người, trong đó có một trẻ em, bị thương do mảnh đạn từ vụ đánh chặn.

Cảnh báo tên lửa đã được phát đi tại Bahrain, nơi đóng quân của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Kuwait cho biết 3 "trạm biên giới trên bộ" ở phía bắc và một giàn khoan ngoài khơi của Công ty Dầu khí Kuwait đã bị hư hại, một công nhân bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước Jordan đưa tin, 3 tên lửa của Iran đã bắn trúng nhiều khu vực trên khắp Jordan, gây thiệt hại nhẹ nhưng không có thương vong.

>>> Mời độc giả xem thêm video Lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn thấp: