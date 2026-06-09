Sản phụ Hồ Thị Út (sinh năm 1993, trú tại xã Tây Trà) được đưa đến bệnh viện lúc 11h39 ngày 7/6 trong tình trạng ra máu âm đạo nhiều, đau bụng dữ dội khi đang mang thai 32 tuần, thai lần thứ tư.

Kết quả thăm khám xác định đây là trường hợp nhau bong non thể nặng – một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm nhất, có thể đe dọa trực tiếp tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Qua đánh giá tình trạng người bệnh, các bác sĩ ghi nhận thai nhi đã tử vong trước thời điểm nhập viện. Trước nguy cơ xuất huyết nghiêm trọng và rối loạn đông máu có thể xảy ra, ê-kíp quyết định phẫu thuật cấp cứu nhằm cứu sống sản phụ và cố gắng bảo tồn tử cung.

Đau bụng không đi khám, sản phụ mất con, nguy kịch vì nhau bong non thể nặng

Trong quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền máu và huyết tương tươi liên tục nhằm bù lại lượng máu đã mất và hỗ trợ quá trình phẫu thuật diễn ra an toàn.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng và xử trí kịp thời, các bác sĩ đã cứu sống sản phụ trong tình trạng nguy kịch, đồng thời bảo tồn thành công tử cung.

Hiện sức khỏe sản phụ đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc sau phẫu thuật.

Người nhà sản phụ cho biết, sản phụ đã xuất hiện triệu chứng đau bụng từ ngày hôm trước nhưng không đến cơ sở y tế để thăm khám.

Đáng chú ý, trong suốt thai kỳ, người bệnh chỉ đi khám thai một lần duy nhất.

BSCKII Nguyễn Xuân Minh, bác sĩ trong tua trực cấp cứu cho biết, nhau bong non là tình trạng bánh nhau bong khỏi thành tử cung trước khi thai nhi được sinh ra.

“Nhau bong non là một cấp cứu tối khẩn trong sản khoa. Các biến chứng thường gặp như: thai lưu, sinh non, sốc mất máu, rối loạn đông máu, cắt tử cung,… Nếu không được xử trí kịp thời, tính mạng của cả mẹ sẽ gặp nguy hiểm và không giữ được tử cung”, BS Minh cho biết.

Nhau bong non thường biểu hiện bằng các triệu chứng như đau bụng đột ngột, ra máu âm đạo, tử cung co cứng hoặc giảm cử động thai. Đây đều là những dấu hiệu cần được thăm khám ngay tại cơ sở y tế có chuyên khoa sản.

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai, đặc biệt trong những tháng cuối thai kỳ, cần tuân thủ lịch khám thai định kỳ để phát hiện sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến mẹ và bé.

Việc theo dõi thai kỳ đầy đủ không chỉ giúp phát hiện sớm các tai biến sản khoa nguy hiểm mà còn góp phần giảm nguy cơ tử vong mẹ và thai nhi, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

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