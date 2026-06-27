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"Đập thùng" Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 tại Việt Nam, rẻ hơn cả trăm triệu

Tâm Võ

Sau 8 tháng kể từ khi được ra mắt, mẫu superbike Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 đã có mặt tại Việt Nam. Thế hệ mới ra mắt giảm hàng trăm triệu so với đời cũ.

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Sau 8 tháng ra mắt, Kawasaki Ninja ZX-10R thế hệ mới đã có mặt tại Việt Nam với quây trước mới, cánh gió khí động học lớn, đèn pha được thiết kế lại và màn hình TFT lớn hơn. Tuy nhiên điều các biker đáng chú ý nhất của mẫu xe mới là giá bán niêm yết chỉ 549 triệu đồng. Mức giá này rẻ hơn thế hệ cũ tới 216 triệu đồng và rẻ hơn mọi mẫu superbike phân khúc 1.000cc trở lên tại Việt Nam.
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So sánh quây gió mới với thiết kế trước đó, ZX-10R 2026 sử dụng các cạnh sắc nét hơn nhiều, vuốt nhọn hơn một chút về phía trước và khá giống đàn em ZX-6R. Khe hút gió trung tâm Ram Air được đặt cao hơn, vẫn nằm ở vị trí trung tâm nhưng được bố trí phía trên đèn pha và ngay bên dưới các điểm lắp gương chiếu hậu.
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Ở bên hông, đường cắt đơn từ thiết kế trước giờ đã được tách thành hai khe hở nhỏ hơn, giúp tăng diện tích bề mặt của quây gió xe. Cánh gió nhỏ bằng nhựa ABS tương đối phẳng hơn so với một số thiết kế vuốt cong của đối thủ. Cạnh trên của cánh gió nhỏ này tiếp nối trực tiếp với phần cằm nhô ra đặc trưng của ZX-10R bên dưới đèn pha.
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Theo Kawasaki, diện tích phía trước tăng lên của cánh gió nhỏ khiến lực cản tăng 0,3% so với thiết kế năm 2025, nhưng đó là một sự đánh đổi xứng đáng để đạt được lực ép không khí xuống mặt đường tăng 25%. Xe được trang bị màn hình TFT 5 inch mới, thay thế cho bảng đồng hồ 4,3 inch trước đó, kèm hai chế độ hiển thị.
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Bằng cách di chuyển hốc hút gió lên cao hơn, Kawasaki đã có thể tạo thêm không gian để lắp đèn pha LED mới cho ZX-10R 2026. Đèn pha chiếu gần sử dụng thiết kế projector LED đơn tiêu cự, trong khi đèn pha chiếu xa và đèn định vị sử dụng chóa phản xạ đặt sâu.
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Bên dưới thân xe, Kawasaki đã thực hiện những thay đổi nhỏ về chassis và hệ thống treo để bổ sung cho lực ép xuống mặt đường tăng lên từ các cánh gió nhỏ mới. Kawasaki cũng nâng bản lề gắp sau thêm 2mm, cho biết độ bám đường và lực vào cua thứ cấp được cải thiện.
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Phía trước, ZX-10R sử dụng phuộc trước Showa Balance Free 43mm có thể điều chỉnh hoàn toàn. Độ nhún lò xo phuộc không thay đổi so với phiên bản 2025, nhưng Kawasaki đã hạ thấp chiều cao phuộc xuống 2mm, điều chỉnh các thiết lập giảm xóc cho phù hợp.
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Phía sau, ZX-10R sử dụng giảm xóc Showa Balance Free Rear Cushion có thể điều chỉnh hoàn toàn với bình chứa phụ, với độ nhún lò xo, thiết lập giảm xóc và các thành phần liên kết được tối ưu hóa, giúp tăng cường lực bám đường bánh sau và khả năng kiểm soát giữa cua.
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Động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng 998cc của ZX-10R nâng cấp nhằm cải thiện lượng khí thải mà không ảnh hưởng đến hiệu suất. Kawasaki đã bổ sung thêm một cảm biến O2 thứ cấp, đồng thời cập nhật bộ xúc tác với thiết kế nhỏ gọn và nhẹ hơn. Xe có công suất 193,1 mã lực và có thể tăng lên 202 mã lực tại 13.000 vòng/phút với hốc gió Ram Air, mô-men xoắn cực đại 110Nm tại 11.400 vòng/phút.
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Gói điện tử cung cấp ba chế độ lái cài đặt sẵn: Thể thao (Sport), Đường trường (Road) và Mưa (Rain), cùng bốn chế độ có thể lập trình. Cảm biến chuyển động đa trục Bosch hỗ trợ Chức năng Quản lý Vào cua Kawasaki, giám sát kiểm soát lực kéo theo độ nghiêng, hỗ trợ "đề pa", kiểm soát phanh động cơ và hệ thống chống bó cứng phanh thông minh Kawasaki. Hệ thống sang số nhanh hai chiều và kiểm soát hành trình điện tử là trang bị tiêu chuẩn.
Video: Giới thiệu mẫu superbike Kawasaki Ninja ZX-10R 2026 mới.
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