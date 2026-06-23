Cứu bàn tay suýt tàn phế sau tai nạn lao động bằng vi phẫu khẩn cấp

Người bệnh được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng tổn thương nặng vùng cổ tay phải. Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng bị đứt hoàn toàn, gồm hệ thống gân gấp, động mạch quay, động mạch trụ, thần kinh giữa cùng các bó mạch thần kinh chính của bàn tay.

Cấp cứu cho bệnh nhân bị tai nạn lao động chấn thương nặng bàn tay - Ảnh BVCC

Đây là dạng tổn thương đặc biệt nghiêm trọng trong chấn thương chi trên. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ cao đối mặt với tình trạng thiếu máu nuôi chi, hạn chế vận động, mất cảm giác hoặc thậm chí tàn phế chức năng bàn tay.

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, dưới sự chủ trì hội chẩn của BSCKII Nguyễn Phú Hải, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, quy trình cấp cứu tối khẩn đã được kích hoạt.

Ê- kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Ca mổ được tiến hành khẩn trương với kỹ thuật vi phẫu chuyên sâu. Sau gần 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, ê-kíp đã khâu nối thành công động mạch quay, động mạch trụ, phục hồi hệ thống gân gấp và các dây thần kinh bị tổn thương.

Việc tái lập tuần hoàn nuôi dưỡng bàn tay không chỉ giúp bảo tồn chi thể mà còn tạo nền tảng quan trọng cho quá trình phục hồi chức năng lâu dài sau này.

Đến nay, bàn tay đã hồng ấm, tuần hoàn ổn định. Đặc biệt, người bệnh đã xuất hiện những tín hiệu vận động tích cực trong giai đoạn hậu phẫu, cho thấy hiệu quả của quá trình tái tạo mạch máu, gân và thần kinh.

Bàn tay được nối ghép thành công - Ảnh BVCC

BSCKII Nguyễn Phú Hải nhấn mạnh, trong các trường hợp chấn thương lao động gây đứt mạch máu, thần kinh hoặc gân vùng chi thể, yếu tố thời gian đóng vai trò quyết định đến khả năng bảo tồn chức năng. Người bệnh cần được sơ cứu đúng cách và nhanh chóng chuyển tới cơ sở y tế có khả năng phẫu thuật vi phẫu để tăng cơ hội cứu chi thể và hạn chế di chứng.

Chấn thương đứt mạch máu, thần kinh cần xử trí thế nào? Băng ép cầm máu tạm thời, không tự ý garô kéo dài.

Giữ sạch vùng tổn thương, hạn chế cử động chi bị thương.

Nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế có chuyên khoa chấn thương chỉnh hình hoặc vi phẫu.

Không tự ý kéo, nắn hoặc xử lý vết thương sâu tại nhà.

Thời gian cấp cứu càng sớm, khả năng bảo tồn chức năng chi thể càng cao.

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